為救治武漢新冠肺炎的重症和危重症患者，降低病死率，大陸中國工程院士李蘭娟團隊到武漢救治病患已有10天，她所帶來的李氏人工肝系統、「四抗二平衡」 的救治模式初顯成效，已有兩名危重症患者轉出了加護病房。

據武漢《長江日報》報導，11日上午李蘭娟在武漢大學人民醫院東院區重症監護室查房，聽取了醫生對7名危重病人診治情況的彙報，所有患者經人工肝治療，較之前均明顯改善。

李蘭娟在加護病房說：「這些危重症患者體內均出現了『細胞因數風暴』，通過人工肝血液淨化技術，清除了炎症因數，消除細胞因數風暴，從而使患者呼吸困難症狀得到改善，提升了血氧飽和度。這些病人腸道微生態往往是紊亂的，我們要採取微生態平衡的治療方法，做好腸內營養，補充微生態調節劑，結合中醫藥治療，以減少細菌移位導致的繼發感染。」

報導說，由李蘭娟院士領銜、浙大一院和樹蘭（杭州）醫院的感染病學、重症醫學專家團支援武漢大學人民醫院以來，已有2名重症患者情況明顯改善，轉出了加護病房。

團隊領隊、浙大一院副院長陳作兵說，浙江隊這次受大陸國家衛健委委派，主要針對重症和危重症肺炎患者，降低這部分病人的死亡率。新冠肺炎的浙江救治模式受到國家衛健委的肯定，希望在武漢救治中也能發揮作用。

武大人民醫院東院重症醫學科主任周晨亮則表示：「東院是重症病人收治定點醫院，李蘭娟到武漢後提出的早期阻斷細胞因數風暴、優化抗生素治療、四抗二平衡的方案治療危重症患者後，縮短了病程。有一位呼吸衰竭、高熱的患者做了兩次人工肝治療後，病情穩定，呼吸平穩，5天就轉出了ICU。我們很有信心，在李蘭娟院士領銜的浙江專家的幫助下，讓危重症患者達到最好的治療效果。」

(中時電子報)