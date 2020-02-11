疫情影響、大陸產線遞延開工，化纖大廠遠東新（1402）加速提升越南、美國及台灣產線的產能利用率，以分散訂單壓力；遠東新指出，早在1月下旬，已開始將中國大陸的固聚酯粒、工業用紗及膠片的訂單，移轉到越南、美國及台灣生產，在採分散生產策略下，預期，第一季的營運受疫情的衝擊將可減少。

遠東新今年1月的合併營收174.66億元，年減18.59％；遠東新指出，衰退的主要原因是春節假期，開工日減少，受疫情影響極小。

為分散風險、建立不同市場生產基地，遠東新於2018年初標下美國西維吉尼亞州廠及俄亥俄州研發基地，以及2018年底取得德州廠興建專案許可，並在2019年，收購位於美國俄亥俄州的綠色回收企業Phoenix T echnologies International LLC廠。

遠東新目前在的美國M＆G西維吉尼亞州，有36萬噸PET廠、在越南則有40萬噸的聚酯產能。

遠東新指出，中國大陸各廠生產線，自動化程度高，此次受疫情影響程度低。目前受限的是，生產正常下，受封城、管制因素，物流、運輸無法運作，有貨也運不到客戶手中。

早在1月下旬，遠東新即已做準備，將中國大陸主要的化纖產項如寶特瓶使用的固聚酯粒，以及工業用紗、膠片等訂單，分散到越南、美國及台灣生產。

據了解，為加快紓解中國大陸產線產能，越南、美國及台灣各相關產項的生產線，近期產能利用率已提升1成以上。

遠東新指出，目前中國大陸化纖市場的需求在疫情影響下已降低；在採取分散產能、轉移產線下，目前對訂單的衝擊已降到最低。不過，對整體營運的影響程度，仍要看疫情後續而定。

(工商 )