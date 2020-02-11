西非奈及利亞（Nigeria）近日突然爆發出一種「不明怪病」，患者陸續出現嘔吐、腫脹、腹瀉等症狀，有人染上此怪病後，不到48小時就死亡，一周內已有至少104人感染、15人死亡。世界衛生組織（WHO）緊急對此展開調查，經初步研判可能是殺蟲劑中毒。

綜合外媒報導，1月底首先在首都阿布加東南方的貝努埃省（Benue）爆出疫情，截至2月3日染病人數增加至104人，有些患者在染病48小時內就死亡。奈及利亞衛生部長尹漢奈爾（Osagie Ehanire）7日表示，這種怪病並非伊波拉（Ebola）或拉薩熱（Lassa fever），也不是武漢肺炎（NCP，2019新型冠狀病毒）。

參議員要求奈及利亞衛生部派專家前往疫情爆發地，研究此病的相關資訊，並呼籲奈及利亞疾病管制中心（Nigeria Centres for Disease Control）建立相關措施來防疫，避免疫情繼續擴散。

根據英國《BBC》報導指出，政府官員懷疑是捕魚使用的化學物質引起此種怪病；而經世界衛生組織（WHO）初步調查後，排除是細菌感染，研判可能與殺蟲劑中毒有關。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)