新冠肺炎台灣確診病例已到18例，國民黨台北市議員游淑慧指出，因為疫情所衍伸的各種民眾恐慌和經濟衝擊也日漸嚴重，國民黨此時真的還要舉辦主席與中常委選舉嗎？當選舉碰上疫情，真是兩難！

游淑慧表示，如期舉辦怕防疫問題；延期選舉更怕選舉陋習接踵而來，例如請客吃飯、拉人動員、互相攻擊，所有的負面新聞大概都齊了。而中常委的選舉文化，也讓人沒什麼信心；綁票、換票、送禮、請客。若疫情警戒的時刻還請客吃飯，游淑慧說「請的人大膽，吃的人勇敢」！

有沒有可能有兩全其美的辦法呢？￼游淑慧天真想到，乾脆由國民黨目前最有民意基礎的15個黨籍縣市首長，直接來進行不具名投票選出？好處是：

1、省選舉成本（國民黨已經很窮了）。

2、減低選舉造成的防疫風險和觀感￼￼。

3、緊接2022年就要再次投入選舉的縣市首長們，也不會搬石頭砸自己的腳，勢必會選出一個他們心目中覺得對國民黨最好的人選￼￼￼。

4、這十五個國民黨籍的縣市首長￼，既有民意也有黨意，也有足夠的公信力。￼

她呼籲，不管是如期、延期或彈性處理都可以，最低限度只希望整個過程「乾乾淨淨」、「漂漂亮亮」、「和和氣氣」！

(中時電子報)