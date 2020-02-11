台灣漫畫遠征義大利！曾以〈我曾是棵樹，早已是本書〉入選義大利波隆納插畫展的插畫家阿尼默，去年出版漫畫集《小輓：阿尼默漫畫集》，獲得今年波隆納書展新增的拉加茲童書獎青年漫畫類首獎，剛從法國安古蘭國際漫畫節回台的他，在臉書發表得獎感言，表示「畫這本書過程辛苦，但也給我很多反饋」、「謝謝讓我創作出這本書的人，以及時光」。

由四位評審組成的漫畫獎項評審團，一致同意《小輓》應獲得青少年漫畫類首獎，「阿尼默是台灣人，但這是本無論任何人、來自任何地方、說任何語言，都可以欣賞的漫畫書。」認為阿尼默的作品奇異、美麗，圖像富有詩意。

波隆納書展拉佳茲童書獎設立於1966年，是童書界最重要獎項之一，設有故事類、知識類、新秀獎、新興地區出版社獎，為了支持日漸興起的漫畫及圖像小說，在今年宣布新增漫畫類獎項，漫畫類又分為年幼讀者、中階讀者及青少年讀者。自2015年插畫家孫心瑜以《北京遊》獲得拉加茲獎後，台灣圖像創作者便屢傳捷報，包括以《看不見》奪獎的蔡兆倫及以《禮物》獲獎的鄒駿昇。

阿尼默本名為陳永凱，畢業於大葉大學視覺傳達設計系、捷克布拉格應用藝術大學純藝術學系繪畫組碩士，創作領域多元，橫跨插畫、漫畫、影像及文字創作，首次嘗試漫畫創作是在2007年，以短篇漫畫〈四十七歲的天空〉收錄在《台北咖啡》中。

此回獲獎的《小輓：阿尼默漫畫集》，由〈旱溪〉、〈家蚊〉及〈緞帶〉三篇故事組成，阿尼默曾表示，書中所有的故事圍繞著「死亡的逝去」，「我曾經感受到的失去或是痛苦，在事後反而都帶給我另一種能量，也讓我知道這種失去是一種獲得。」因此將盤旋在腦海醞釀已久的「靈魂」們一一以畫筆記錄，為他們默禱心中輓歌。

(中時 )