孫翠鳳近日參加17直播、台視合作直播節目《台視17唱》，擔任出題大來賓，兩隊參賽者陣容集合資深演員、實力唱將和人氣網紅，戰況激烈又狀況百出，讓主持人黃子佼難得冒汗，數度難以置信，不僅笑場還累喊：「想逃回家。」

黃子佼（左）好奇黃仲崑平時是否會聽別人的歌。（台視17唱提供）

佳薇隊陣容包括黃仲崑、陳昭賢、孫可芳、可可COCO，零九隊陣容則有郁方、孫生、林采緹和張愛愛。黃子佼看到佳薇隊有大哥級人物坐鎮，好奇黃仲崑平時是否會聽別人的歌，黃仲崑笑說：「其實我這1、20年大概都是拍戲比較多，用現在年輕人網路流行的說法，我就是被演戲耽誤的職業歌手。」

孫翠鳳和女兒陳昭賢相偕宣傳5月1至3日，明華園歌仔戲新作《冥戰錄》即將在台灣戲曲中心大表演廳登場。兩隊首局，黃仲崑猜拳郁方，郁方勝出選題指定大來賓熱唱〈金包銀〉，孫翠鳳聞言竟阻止，「她選錯了！」說完才發現直播節目無法喊卡重來，轉頭詢問郁方：「不是應該妳唱嗎？」黃子佼連忙說明遊戲規則，並苦笑直喊：「好累喔，怎麼才12分鐘，我就覺得好想回家耶。」

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