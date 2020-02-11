美國聯準會（Fed）主席鮑爾11日前往國會作證，他在證詞中雖對美國經濟展望仍相當樂觀，暗示暫無調整利率的打算，但也特別提到正在發燒的新冠肺炎疫情，強調Fed會密切監控此疫情對中國乃至全球經濟的衝擊。

鮑爾周二出席眾議院金融服務委員會聽證會發表證詞，美國經濟創下連續11年擴張的史上最長紀錄，而在去年下半年，美國經濟雖面對全球逆風依然展現韌性，經濟持續張且勞動市場強健。

鮑爾示意鑑於貿易政策不確定性消退，全球成長趨於穩定，他看不出有調整美國利率的理由，除非事態有新的發展，以致必須對當前展望做「實質性重新評估」。

不過鮑爾也提及目前延燒的新冠肺炎疫情，「我們正密切監控爆發的冠狀病毒疫情，恐導致中國經濟失序，進而外溢到全球其他經濟體。」

新冠肺炎疫情肆虐全球，Fed可能降息因應的說法傳得沸沸揚揚，但2名Fed官員10日異口同聲指出，基於美國經濟尚維持擴張，Fed的2％通膨年率目標達陣在望，現行基準利率應暫時保持現狀。

費城聯儲銀行總裁哈克（Patrick Harker）周一出席德拉瓦大學活動表示：「我目前的看法是，利率政策應維持穩定一陣子，觀望情勢發展及經濟數據公布結果，再採取行動。」哈克今年在決策單位聯邦公開市場委員會（FOMC）具投票權。

此外相對其他Fed同僚憂心通膨偏低，2％理想值遲遲無法達標，哈克倒顯得樂觀。他指出：「我們是還沒達到2％通膨目標，但達標指日可待。」

在此同時，舊金山聯儲銀行總裁戴莉（Mary Daly）參加都柏林討論會亦提到通膨問題，她雖肯定美國通膨率在走升，但欲達到2％目標至少得等到2021年。

今年並無投票權的戴莉，與哈克看法一致，認為Fed貨幣政策應維持現狀，因為經濟尚稱良好，除非景氣展望出現實質變化，當前政策在可預見的未來還算得宜。

(工商 )