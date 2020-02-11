北市內湖區新明路傳出油管疑似外洩事件，中油剛才在晚間10時許，準備在成功路交流道旁開挖管線，尋找油管破損點。消防局已接獲中油請求，將派遣一輛消防車到場協助警戒，同時因為附近有電纜，中油也已請台電人員到場協助。

(中時 )