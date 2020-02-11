北市內湖油管外洩 中油準備成功交流道開挖 22:502020/02/11 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中油剛決定要在成功交流道附近開挖，尋找油管外洩處。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市內湖區新明路傳出油管疑似外洩事件，中油剛才在晚間10時許，準備在成功路交流道旁開挖管線，尋找油管破損點。消防局已接獲中油請求，將派遣一輛消防車到場協助警戒，同時因為附近有電纜，中油也已請台電人員到場協助。 (中時 ) #中油 #油管 #交流道 #開挖 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 中油：金門運油採購過程合法 油品供應無斷料之虞 19:002020/02/07 財經 油價續跌 汽、柴油再降1元 17:102020/02/09 財經 華麗胎溫／胎壓偵測器 獲中油肥單 04:102020/02/10 企業經營 國道三號和美段 自小客疑超車不慎撞翻車 11:522020/02/10 社會 寒假延長 新北警保護少年工作不打折 21:472020/02/10 社會 中油內湖新明路油管龐大漏油 消防隊現場戒備封車道民眾憂 20:012020/02/11 社會 內湖滲6萬公升油水 中油開挖仍在尋漏油點 20:562020/02/11 財經 內湖油管漏油 北市府：盼中油今晚搶修復原 21:372020/02/11 社會 北市內湖油管外洩 消防局派遣人車警戒中 21:572020/02/11 社會 社會熱門新聞 看A片突傳一陣熟悉的聲音 原來片中的XX是他的... - 社會 退休工人一箱物資捐武漢 工作人員一開全跪 - 社會 30萬元飛了！染病台商上舞廳申訴喊冤「非故意」 衛生局照罰 - 社會 北市內湖油管外洩 中油準備成功交流道開挖 - 社會 董事長被關精神病院10天 三發地產驚爆爭產 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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