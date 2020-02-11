澳洲經歷史上最嚴重森林野火後，又有新型肺炎衝擊最大貿易伙伴大陸的經濟和需求，澳洲連續28年保持經濟擴張的紀錄如今面臨嚴峻挑戰。

BIS牛津經濟研究院（BIS Oxford Economics）經濟學家杭特（Sarah Hunter）表示，澳洲經歷森林野火和新型肺炎雙重打擊，令經濟衰退風險上揚。澳洲是否會步退衰退，取決於疫情發展。

在野火肆虐之前，澳洲經濟成長已經出現疲態。由於消費者支出減弱和大陸經濟成長減速，在截至2019年9月止的一年，澳洲國內生產毛額（GDP）年增1.7％，遠不如前一年的擴張2.8％。

高盛預估，燒掉澳洲數百萬英畝土地的森林大火，可能將2019年第四季至2020年第一季的GDP削去0.3個百分點。中澳2018年雙邊貿易價值2,150億澳元，新型肺炎將為澳洲經濟增添下行風險。

澳洲央行繼2019年降息三次後，2020年的首場例會維持利率水準不變。但投資人相信央行很快就會再次調降已位在歷史低點的基準利率。市場也認為澳洲央行預期2020年經濟成長2.75％，太過樂觀。

儘管目前難以量化新型肺炎對經濟的衝擊，但經濟學家認為影響可能比17年前的SARA還大，SARA只將澳洲經濟削去0.1至0.2個百分點。

塔斯馬尼亞大學經濟學家艾斯雷克（Saul Eslake）指出，如今大陸對澳洲的重要性已遠遠大於2003年時。

安保資本（AMP Capital）首席經濟學家奧利佛（Shane Oliver）表示，澳洲接連受到野火和肺炎打擊，第一季經濟陷入緊縮的機率很高。他預期澳洲首季GDP可能因此減少0.5個百分點。

不過艾斯雷克表示，澳洲經濟連續兩季緊縮，也就是跌入技術性衰退的機率仍然相當低。「澳洲連續28年經濟無衰退紀錄可望延續。」

(工商 )