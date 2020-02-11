電子時報社長、知名電子趨勢專家黃欽勇。（取自臉書）

對於菲律賓對台灣的旅遊禁令，電子時報社長、知名電子趨勢專家黃欽勇懷疑，「新南向」的工作績效不彰，或者根本搞錯方向，也擔心真正活在平行時空的正是我們的外交部！

菲律賓民航局10日晚間在官網公布，基於《一中政策》的「旅遊禁令」：

一、除了菲律賓公民以及永久居留者之外，暫時禁止自中港澳台直接入境菲律賓的任何國籍人士。

二、除了菲律賓公民以及永久居留者之外，14天內曾經到過中港澳台的任何國籍人士，暫時禁止進入菲律賓。

三、暫時禁止菲律賓民眾前往中港台澳旅遊。

對此，電子時報社長、知名電子趨勢專家黃欽勇在臉書指出，他懷疑「新南向」的工作績效不彰，或者根本搞錯方向。

黃欽勇表示，越南、菲律賓不是跟我們無關的小國。菲律賓是第12個人口超過1億人的國家，而下一個將要達標，超過1億人的國家就是越南。菲越兩國爭取臺灣投資都來不及了，卻都祭起斷航的大旗，是他們搞不清楚狀況，還是我們根本搞錯方向？

他知道臺灣的外交工作很難做，所羅門群島、諾魯這些國家的外交關係，不能怪外交部，但菲律賓、越南就不該一籌莫展啊！

黃欽勇認為，此事無關藍綠，因為藍綠其實「唔差」，工作方法一成不變，如果外交部長願意聽聽，他很樂意一五一十的報告他所看到的現象，好的外交官我也樂意讚美，我就怕真正活在平行時空的是我們的外交部！

黃欽勇透露，他曾經陪同一個公協會的理事長去拜訪新南向重點國家的駐在代表，代表嘴上說歡迎，但身體語言卻告訴我們「沒事別來煩我」，滿臉的僚氣！

他想檢討的不是大陸政府、東協南亞國家，而是自己的問題，凡事反求諸己，也許可以得到比較好的答案！要做「新南向」，先把駐外代表送回來培訓吧！

黃欽勇強調，我們可以因為對手太強，就不參加比賽了嗎？這樣連對手都不會尊敬你；他無意苛責，不想扯上藍綠、統獨，有尊嚴的活著，才是真的！

(中時電子報)