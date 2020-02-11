圖為梧州市第3名新型冠狀病毒感染的肺炎確診患者治愈後出院。（圖／中新社）

就在新冠肺炎疫情進入關鍵轉折期之際，廣西新冠肺炎救治工作取得顯著成果，當地疫情防控中心宣布，廣西確診患者達30例，其中南寧市新增6名確診病例已出院，梧州市新冠肺炎確診患者第4、5例出院。特別令人鼓舞的是，梧州市至今累計確診的5名患者已全部出院，治愈率達100%，在大陸嚴峻的抗疫形勢中拔得頭籌。

據廣西梧州市衛生健康委員會11日通報，截至2月10日24時，該市無新增新型冠狀病毒肺炎確診病例，出院2例。至此，該市累計報告的5例確診病例已全部出院，治癒出院率達100%。

《中新社》報導說，梧州首位新冠肺炎確診病例為46歲李姓男子，在梧州市工作，與武漢來梧州人員（此人回武漢後確診為新型冠狀病毒感染的肺炎病例）接觸後感染，患者治癒後於1月28日出院。

梧州市第2名新冠肺炎患者21歲陳女因咳嗽、氣喘於1月26日隔離治療，予以抗病毒及中醫辨證等治療後，於2月3日符合標準出院。

梧州第3名新冠肺炎確診患者為梁姓51歲男性，與湖北省回藤縣人員有接觸史，1月29日就診並入院隔離治療，1月31日確診後轉送梧州市第三人民醫院隔離治療，經專家覆核，符合出院標準。

報導指出，目前廣西全區累計報告確診病例215例，累計出院病例已有30例。

(中時電子報)