橫跨影歌視三棲的李千那，今年首度接下線上遊戲《古劍奇譚網路版》代言，過去她翻唱陸劇《延禧攻略》片尾曲〈雪落下的聲音〉曾嘗試古裝，此次代言遊戲正式以古裝亮相，拍攝MV時穿上雪紗古裝及揮舞長劍，瞬間飄出滿滿仙氣，她打趣喊話「歡迎來找我拍古裝劇」。

談及演唱遊戲主題曲〈步雲〉，李千那表示原版是阿雲嘎所演唱，此次在編曲上做小改變，於第二段加入鼓，讓整首歌聽起來更澎湃。自己在錄新歌時，習慣用手抄歌詞加深印象，以及背歌詞投入滿滿感情。〈步雲〉是偏東方古典、較詩情畫意風格，必須吸收消化歌詞後才能進入歌詞狀態，李千那笑說「這時就要發揮演員身份」，也很開心嘗試以往不同的曲風。

李千那日前受邀至北港朝天宮元宵節活動，和主持人許志豪（左）、楊繡惠（右）開心合影。（翻攝IG）

日前李千那日前赴北港朝天宮參與元宵晚會演出，上台過程不小心跌在主持人楊繡惠懷中，還一把抓住楊的「雙峰」當支柱，李千那嚇得趕緊道歉，沒想到楊繡惠笑回「很舒服」瞬間逗笑全場；她赴新竹演出時特地請髮型師做「米粉頭」，笑稱是「自備名產」，在IG上也應景和網友玩起猜燈謎遊戲。

李千那預告今年將有全新戲劇及音樂計畫，期望有機會參與電影演出。（樂是達娛樂提供）

因疫情影響估計取消五場商演，李千那三兄妹於台中合開的火鍋店「丹閎鍋」，平日也掉了3成業績，為了加強防疫，除了幫每位客人做好手部消毒、測量額溫外，於現場服務同仁維持手部清潔、並一律戴上口罩，嚴格督導細節不馬虎。平時有運動習慣的她，也持續上健身房運動增加抵抗力外，口罩和酒精更是不離身。經紀人透露，今年預計有新的戲劇及音樂計畫，期望有機會參與電影演出。

(中時 )