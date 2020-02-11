負責接待武漢返日僑胞的37歲日本內閣官房職員2月1日上午在撤僑隔離用的日本國立保健醫療科學院宿舍跳樓自殺身亡，現場沒有留下遺書。日媒指出，兩天不眠不休的工作，還要當隔離日僑的出氣包，可能是他輕生的主因。

日本《女性SEVEN》雜誌報導，這名男職員是由警視廳調至內閣官房負責安排撤僑的，他自殺前1天，日本政府的第3班撤僑包機抵達日本，機上149名日僑中，有98人被安排住在這個宿舍。

報導中指出，他原本就擔心自己被派到防疫的最前線，且1月31日就住進該宿舍持續忙碌，又面對精神壓力已達臨界點的日僑。有記者透露，接待現場叫罵聲不斷，讓人感覺恐怖。

1月29日第1批日僑共206人，病毒檢查後沒問題的91人被安排到千葉縣勝浦市的飯店隔離。但因房間不夠而安排2人住1間，後來又有2人被查出陽性反應，引起日僑對與感染者同住1室的安排相當不滿，有記者聽到日僑們的怒吼聲。

職員還要負責告知日僑，不發鑰匙，要他們全天待在房內，處於說是軟禁都不為過的狀態。要求他們衣服在客房內的洗臉台洗，3餐會送便當到門外。日僑們不滿的情緒全都發洩到職員身上。

第1班包機有2人拒絕接受病毒篩檢，逕自返家。當時厚勞省職員上前勸說，他們動怒並開始拍攝影片，PO上網批評政府的作法。還有日僑抱怨政府安排的隔離的房間沒有電視，抱怨被關在狹窄的空間，抱怨政府無視人權等，這些都必須由負責安排撤僑的職員承受。

自殺的職員從日本知名大學畢業後進了警視廳，曾待過企畫課、公安總務課等，再被派到內閣官房工作，算是平步青雲。有警視廳相關人士指出，他的個性過於認真，在面對返國日僑的怒吼和抱怨，加上兩天不眠不休地工作，承受了相當大的壓力，這可能跟他自殺有關。

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(中時電子報)