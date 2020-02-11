「武漢肺炎」全球爆發！反觀日本人為什麼防疫老神在在？（摘自YouTube:吉田社長交朋友）

日本一向以先進、發展度高為特色，日本人重品管、重技術，可是今年面臨新冠肺炎（又稱武漢肺炎，的特色2019-nCov）在國際上蔓延，卻似乎老神在在，讓人看不出對災情有所防範，甚至是慢半拍、慢一拍。其實，日本政府不願積極做出隔離措施竟跟百年前一歷史事件有關，YouTuber吉田皓一指出3點，是日本在面臨新冠肺炎時，防疫慢半拍的關鍵。

號稱「最喜愛台灣的日本人」，YouTuber吉田皓一表示，比較新冠肺炎初期蔓延時，台灣和日本政府的作為，實在差很大。台灣很積極防堵疫情，日本卻一副老神在在，直到國內確診數字開始提升，才意識到防疫的重要。現在確診人數國內已達163例，包含停靠橫濱港的鑽石公主號上的135例。

YouTuber吉田皓一指出3點，是日本在面臨新冠肺炎時，防疫慢半拍的關鍵，其中跟百年前的歷史大大有關聯。（摘自YouTube:吉田社長交朋友）

日本人真的慢半拍嗎？吉田皓一指出關鍵3的原因，其中竟跟日本100年前的政策息息相關。

●一百年前的「漢生病」

吉年皓一說，100年前痲瘋病盛行（日本稱作為漢生病），因為衛生觀念不普及，許多人認為痲瘋病有高度傳染率，而當時為了針對痲瘋病人做管制，政府同意強制隔離，這讓病患與家屬都受到社會上的歧視。直到2001年，日本首相小泉純一郎才向日本大眾公開道歉。也因此，當新冠肺炎盛行時，日政府一開始也遲遲不做隔離，就是怕喚醒日人的慘痛回憶。

●外國觀光客的消費力驚人

吉田指出，近年來日本的國外觀光客上升，他們的消費能力給日本帶來相當大的經濟成長，讓政府不能忽視，其中又以中國客為大宗，這讓日本很難在一時之間決定，將國門關閉禁止陸客進入。

●SARS經驗大不同

最後，吉田指出許多人都認同的一點，就是日本並沒有當初2003年SARS爆發時的相關經驗，導致呼吸道疾病在蔓延時，一時沒有對策因應，台灣為什麼能快速止血，2003年的SARS已讓台灣人付出很多代價。

(中時電子報)