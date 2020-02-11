外傳行政院今天拍板勞動部所提武漢肺炎居家隔離或集中檢疫者，給予生活津貼。但行政院發言人Kolas Yotaka表示，相關建議還要多方討論，並未定案。

政院跨部會今天討論防疫、紓困、振興方案，據悉，勞動部在會中提出上述建議， Kolas則說，相關建議並未被實質討論，所謂政院今天拍板的說法，她不知從何而來，這項建議並未定案。

(中時 )