新型肺炎疫情持續緊張，台灣疫情雖在社會共同努力下獲得控制，但近日謠言造成「衛生紙之亂」搶購潮，對此經濟部已正式闢謠。另外，酒精也供不應求，近日網上熱傳網紅提出的工業用異丙醇作為藥用酒精替代案，對此有藥師擔憂，民眾常在閱聽時「只看標題」，若在未詳細了解內容下易誤用、甚至發生危險，應在資訊中強調「醫院不會將工業用醇類(酒精)拿來接觸皮膚消毒，務必注意。」

台北一家衛生紙被一掃而空。(中時電子報資料照片・讀者提供)

誤用可能造成起火

參演今年國片《台北物語2-獲利者》的藥師徐愛婷表示，一般藥局只販售「丙酮」（俗稱去光水），網紅所提代替方案中的異丙醇（酒精的一種）需在化工行購得，該網紅雖在圖表中提及不適用於接觸身體，徐愛婷擔心不少民眾容易對資訊一知半解下造成誤用。她認為，資訊中需更明確指出『工業用酒精使用於器械消毒』，才不易引起誤用。

徐愛婷藥師舉例，「若將酒精大量噴灑於空間之中，萬一遇插座接觸不良過熱，或任何熱源，有造成起火的危險。新聞也報導過火鍋店酒精膏遇熱瞬間爆炸的案例。」她表示，任何醇類（酒精）都不能大量對空氣噴，何況工業等級異丙醇可能含有甲醇或其他傷害人體的物質，醫院不會將工業用酒精作為接觸皮膚消毒之用，正如工業用粗鹽不會作為食用一樣。

各類消毒用品成為防疫搶手貨。

日常殺菌用品更安全

徐愛婷藥師表示，日常可見的幾項消毒用品，就有足夠的消毒功能，她舉例：

「優碘」：可用於擦傷，或一般預防性消毒。

「依必朗、沙威隆」，含chlorhexidine成分，可用來洗手、洗澡。

徐愛婷長年在醫藥第一線為民眾服務。（徐愛婷提供）

而用於清潔環境，消毒醫院、診所、餐飲業或一般公司行號，可用稀釋的漂白水擦地板。但家中若習慣打赤腳，可以用「沙威隆、依必朗、滴露」等稀釋消毒地板，避免用較有刺激性的漂白水。

(中時 )