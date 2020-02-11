據《人民日報》消息，全球研究與創新論壇2月11在日內瓦開幕，世衛組織總幹事譚德塞在記者會上宣佈，世界衛生組織將新冠狀病毒命名為「COVID-19」。

世衛組織稍早前已宣告武漢肺炎構成「國際關注公共衛生緊急事件」，且給予這種「疾病」的官方暫時名稱是「2019新型冠狀病毒急性呼吸道疾病」（2019-nCoV acute respiratory disease）。

「2019」意指這種病毒是在2019年12月31日首度獲得確認，至於nCoV則代表「新型冠狀病毒」（novel coronavirus），意味它屬於冠狀病毒家族。

現在世衛組織對引發上述疾病的「新冠狀病毒」予以命名為「COVID-19」，與前述的差別是一為疾病名稱，一為病毒名稱。

《人民日報》日前曾報導，世界衛生組織（WHO）成立的新型冠狀病毒國際專家組於10日晚間抵達大陸，該先驅部隊包括多個領域的國際專家，由專家組組長艾爾沃德博士（Bruce Aylward）帶領國際專家們與大陸同行合作，增進對疫情的了解，以指導全球應對工作。

(中時電子報)