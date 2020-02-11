女星何如芸2003年閃嫁花蓮美侖飯店董事王敏錡，婚後育有2子，一家四口看似幸福美滿，未料其實男方在婚後1年就偷吃，讓何如芸隱忍多年，16年婚姻仍在上個月結束。而通靈大師江嘉葉觀兩人的前世緣分，就透露他們是為了財務糾紛才由親轉成仇。

江嘉葉表示，何如芸和老公王敏錡在前世是好朋友，雙方都是男性，相處很投機，是一對感情很好的哥兒們，常常同進同出遊玩、應酬，互相照顧幫忙，兩人也都各自奮鬥創業，各自有家庭，事業也一起蒸蒸日上。幾年後，何如芸的公司有突發狀況，造成事業崩盤的危機，必須到處調頭寸應付財務缺空，此時，王敏錡伸出援手，幫助她很大筆的金錢，有些是自己的，有些是向朋友調來的。

兩年後，何如芸的事業已挽救回來，並漸漸的營運不錯，但對於還錢之事卻拖拖拉拉，藉口很多，王敏錡常向她催款，引起她的不滿，時有爭執。而王敏錡自己的事業卻因當初撥款助何如芸使得財務周轉變困難，加上為幫她向朋友調錢卻沒按照約定還錢，讓他每次都要向朋友低聲下氣道歉，甚至為了還債，要妻子去典當黃金珠寶，引起夫妻間很大衝突。

通靈大師江嘉葉。（江嘉葉提供）

最後王敏錡的公司因周轉不靈倒閉，妻子也跑了，家庭破碎，而財務已經不錯的何如芸卻只遠觀不支援，引起王敏錡相當大的痛苦和恨意，兩人由親變成仇，此恨意就轉到今生來報復了。

江嘉葉表示，何如芸婚姻宮氣弱煞氣重，很難有美滿婚姻，但又帶有桃花，很有男人緣，不過要小心尋找伴侶，不已婚姻為主，以有老伴相互扶持即可，但經濟一定要獨立，自己掌管財務為宜。

另外，江嘉葉也點出了解前世所發生的事件後，恩怨是非很難釐清，若能放下仇恨、好好生活，心裡沒有報復的想法和心願，雙方的恩怨就會到此為止，若有不甘心想報復的念頭，則來生兩人又會糾纏一起，各有復仇心願，那又是痛苦的一生。

(中時電子報)