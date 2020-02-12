湖北省發布新冠肺炎疫情防控通知，要求全省住宅社區實行封閉管理，社區原則上只保留一個出入口，人員進出必須測量體溫並登記，嚴禁體溫超過37.3℃的來訪人員出入。暫時關閉社區內會所、圖書館、活動室等人員聚集場所，限制非本社區人員及車輛進入住宅社區（包括快遞員、外賣員等）。通知發出後，很多民眾反映，他們所生活的社區早就實施封閉管理了，通知來得太慢了。

據《人民日報》消息，湖北省住建廳已發佈《湖北省住宅社區、辦公建築新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指南》的通知，要求全省住宅社區實行封閉式管理外，辦公建築復工前應組織全面衛生清理和消毒。

該通知明確辦公建築中央空調、電梯、衛生間等公共區域和設施的使用要求，同時要加強辦公室、會議室、餐廳（食堂）、地下停車場等部位的管理。要求做好進出人員、車輛的防控和登記。儘量減少集中會議等聚集性活動，必須召開的集中會議，優先安排有外窗、空調系統相對獨立、通風換氣能力強的會議室，人員間隔應在1米以上，且必須佩戴口罩。

報導說，要提倡員工分散進餐或錯峰用餐，就餐時人員相隔距離保持2米以上。 儘量停止使用集中式中央空調，封閉內迴圈的風口，如要使用應做好清洗消毒工作。

網民們對此通知回應稱，「人早就不出門了，不封只是為了病人去醫院方便」、「十八線小縣城已經封閉式管理很久了 這是故意給我們招罵嗎？」、「全國都忙半個月了，湖北咋老是拍子這麼慢 你讓我們如何是好」。

(中時電子報)