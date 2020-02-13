2019年3月高雄李姓男子見一台棄置於路旁oBike沒上鎖，萌生歹念「借騎上路」，被警方查獲並依竊盜罪送辦。高雄地檢署偵查後，認為oBike新加坡總公司已於2018年倒閉，無法確定oBike是有主之物，偵結處分不起訴。

在台灣強調隨借隨還、掀起共享風潮的oBike單車，隨著總公司2018年6月無預警倒閉，各地路邊出現大量遭棄置單車，遭網友嘲諷是新「街頭垃圾」。

起訴指出，李男自陳2019年3月11日騎乘腳踏車於三民區覺民路高速公路便道下「顧路」，看到1輛棄置在路邊、沒上鎖的oBike，正要騎乘前往詢問如何租借時，就被員警查獲。李男堅稱自己沒有偷竊之意，但還是遭警方依竊盜罪送辦。

檢方調查，oBike當初是由台灣由某家科技公司代理，以隨處停放、手機app掃描即可租借的方式營運。警方直接打去該公司發現客服電話無人接聽。再透過臉書私訊詢問，該公司客服人員卻回應「該公司目前尚待新團隊來台交接，目前在台人員無法代表公司處理後續程序，也沒有設置法務單位」。

檢方強調，oBike傳出倒閉之後，2019年6月台北、基隆、宜蘭、花蓮等多個縣市交通局已陸續清除路邊車輛，目前已無從認定oBike是否為有主之物，也無相關租借管理規則、證明李男有竊取他人財物的不法意圖，因此偵結後處分不起訴。

(中時 )