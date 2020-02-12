西洋情人節快到了，保險套廣告也跟著頻頻出現。保險套之於性行為，就像口罩之於新冠肺炎，是不可或缺的「防護工具」，不過有些人卻認為「無套」更有感覺，甚至有些渣男，還會愛愛中途偷拔套。一名男子跟女友愛愛也偷拔套，女友發出嬌喘讓他得意洋洋，不過她接著吐出一句話，卻讓男子瞬間臉綠爆。

一名網友在《Dcard》發文表示，朋友阿龍向他炫耀，有次跟妹子做到一半偷偷把套子拔掉，原本只是低聲喘息的妹子，變得超淫蕩，兩條腿纏在他身上扭腰擺臀迎合。阿龍還得意的說「女生知道你拔套也不會阻止，反而在意亂情迷之下，這種禁忌感會刺激性欲，讓他們得到更強的快感」。

原PO聽了心生嚮往，當晚與女友做愛就中途偷拔套，而原本像死魚一樣的女友，竟表情突變說：「啊啊啊...怎麼突然這麼有感覺！天吶！」，原PO得意說：「嘿嘿...因為我把套子拔了啊！刺激吧？！」。

而意亂情迷的女友嬌嗔回：「討厭喇，你也跟阿龍學壞了！」。

這篇笑話文逗樂上萬網友，紛紛回「笑死我了哈哈哈」、「幫男友QQ可憐哪」、「兄弟，你真的好綠」、「阿龍幫你試完覺得很棒」、「這個玩笑我給過!!!」、「雖然滿好笑XDDD但男生們請勿模仿，免得提早當爸爸」。

(中時電子報)