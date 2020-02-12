《辛勤的汗珠將迎來連年的豐收》

測驗一下ETF、基金、股票三者的差別你知道嗎？來介紹這幾年超級夯的ETF，除了元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、還有介紹過的元石油(00642U)、元石油正2(00672L)之外，還有上百檔的ETF可供投資人選擇，先懂得什麼是ETF以及它的盲點，才能讓你安穩的抱緊ETF賺錢哦！

【ETF簡介】

ETF英文原文為Exchange Traded Funds，簡稱為「指數股票型基金」，ETF即為在證券交易所買賣，提供投資人參與指數表現的基金。簡單來說就是投信公司買進能代表其指數的一籃子股票，然後將其切割成N等份，提供投資人參與指數表現的基金。

圖：ETF(指數股票型基金)概念圖

不過近年來投信公司爭相發行ETF，除了常聽到的元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)，目前在市場上有超過150檔以上的ETF，其追蹤的標的也不盡相同，例如：指數、商品(黃金、白銀、石油)、區域(日本、印度、美國、歐洲)、債券…等琳瑯滿目的種類。因為各家投信發行的ETF追蹤的指數不太一樣，建議投資人還是得花一些時間去搞清楚所投資的商品內容。

【ETF與基金比較】

我自己在剛開始投資時也是從投資基金開始，基金優點是(1)交給專家負責;(2)投資全世界;(3)分散風險;(4)定期定額…等。後來才知道基金有幾項優點,不過相對的缺點也不少:(1)手續費/管理費等費用過高;(2)商品資訊較無法掌握;(3)有匯率風險(贖回/買進)…等。現在有ETF這項商品來取代基金這項產品，個人也覺得還不錯。

表：ETF與基金比較表(老牛整理製表)

【ETF與股票比較】

而ETF目前與股票比起來的優勢其中一點就是ETF的交易稅較低，但是在此我也得提醒大家有不少ETF是不會發放股利股息的，主要跟ETF追蹤的標的有關，例如：反向ETF(像是台灣50反1(00632R))或者是槓桿型ETF(像是台灣50正2(00631L))是不會發股利的，可千萬別長期抱緊他們，不然會住套房住到天荒！

表：ETF與股票比較表(老牛整理製表)

【投資ETF的3大盲點】

1. 連結標的是什麼：

在這幾年塑造出ETF是不會倒無腦買的形象。所以讓券商一直推陳出新不一樣的ETF，在包裝上形形色色，連名稱也花樣百出。尤其是投資國外成份股的ETF，如果不深入了解可能根本不知道為何而漲為何而跌。

例如之前介紹過的富邦VIX(00677U)，相信還是有很多人以為是台股跌它就會漲；但其實它的連結標的是美股標普500波動率。尤其是國外ETF更要特別注意所連結的標的指數，例如：元大上證50(006206)、富邦深100(00639)、元大歐洲50(00660)，這些ETF到底是買什麼東西。

2. ETF內扣總費用高低：

前面有提到ETF的優點就是費用較為低廉，而在投資ETF前更該好好注意各種ETF本身的費用。要記得總內扣費用是每天都要從淨值去扣除的，所以不要以為是發生買賣才會被索取這些費用。

(備註:內扣總費用=手續費+交易稅+經理費+保管費+其它費用)

從投信投顧公會的資料庫中可以找到該ETF所聯結的基金的費用比率，例如台灣50(0050)所聯結的元大台灣卓越50基金內扣總費用為0.44%；而台灣50正2(00631L)所聯結的元大台灣50單日正向2倍基金內扣總費用則為1.37%，兩者的每日扣血程度就相差3倍，沒賺到錢就算了還要被每天吸血，不得不慎。

3. 是否無漲跌幅限制：

說到這點我就深有感觸，在我談過元石油正2(00672L)因為追蹤的商品是美國股市開盤時間，問題常常是在台灣ㄧ覺睡醒天翻地覆，曾經就是當天10%的跌幅出現完全措手不及，已經不算是投資了，就是賭漲跌的運氣。

以元石油正2(00672L)為例，近一年的資料當中曾經出現過4次跌幅超過10%，最高單日下跌12.34%；不過也曾經出現2次大漲超過10%的狀況，最高曾一天就上漲13.17%。所以對於漲跌幅無限制這件事可要注意它的風險，才能安心抱緊！

參考資料：證交所、元大投信、富邦投信、投信投顧公會

【老牛總結】

★ETF是簡單投資的代表因其具有高透明性與風險分散等特性，非常適合投資新手、穩健投資人及退休族。這幾年ETF在台灣如雨後春筍般出現，更有許多投資達人撰寫文章並且出書來加以說明。

★目前台股ETF即將突破200檔，其種類及所連結的標的大有不同，還是希望各位慎選，老牛仍建議可長期持有指數型ETF(例如:台灣50(0050)、富邦台50(006208)、元大S&P 500(00646)…等)。

★投資獲利沒有捷徑，想要安心賺、穩穩賺抱緊處理ETF的話，必須注意投資ETF的3大盲點：連結標的是什麼、ETF總內扣費用、是否無漲跌幅限制。

★未來老牛會介紹更多不錯的ETF給大家參考。目前有幾個不錯的議題已在進行中，敬請持續關注哦～

***免責聲明：本文所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧***

本文由股海老牛授權轉載，原文刊登於PressPlay

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(中時電子報)