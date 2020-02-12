大陸新冠肺炎疫情延燒，不少企業延後復工，外界擔憂恐爆發斷鏈危機，但晶圓代工龍頭台積電不受疫災衝擊，1月營收突破千億元大關，創下同期新高，先進製程產能仍供不應求，傳出第2大客戶華為海思完全沒有砍1張訂單。

DigiTimes報導，從去（2019）年下半年至今，台積電的產能早已滿載。台廠IC設計業者透露，目前台積電短期訂單未見鬆動，甚至一有客戶減單，其他客戶立馬遞補上去，目前看來終端客戶絲毫沒有砍單動作，因此各家晶片大廠還是得排隊等產能。

儘管高通、聯發科都對手機晶片的首季出貨保守看待，但兩大廠卻不約而同詢問台積電能否提供更多7奈米製程產能，顯見各晶片廠都抱持「先搶先贏」的心態。

華為旗下海思為台積電第2大客戶，據消息人士透露，華為高層已做出不砍訂單的決定，以維持高晶片庫存策略。

不過，若是肺炎疫情拖到第2季以後，恐對台積電訂單造成向下的壓力，屆時只要有晶片大廠開出第1槍，後續效應不容小覷。

受惠於5G手機需求強勁，台積電1月出貨依然超旺，營運不受農曆春節假期和肺炎疫情影響，整月營收仍維持1036.83億元水準，月增0.4%，年增32.8%，並連續6個月營收超過1000億元大關。

(中時電子報)