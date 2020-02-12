英國王室再爆震撼彈！女王伊麗莎白二世長孫、英國王位第15順位繼承人菲力普斯（Peter Phillips）驚傳被加拿大籍妻子要求離婚，不僅當事人震驚，據悉連女王都非常生氣，友人爆料，此事更和哈利、梅根出走王室有關。

英國《太陽報》（The Sun）10日披露，女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）獨生女安妮公主（Princess Anne）的42歲長子菲力普斯驚傳被離婚，他的41歲加拿大籍妻子奧特姆•菲力普斯（Autumn Phillips）要求結束2人長達12年的婚姻。

報導引述友人說法，指出菲力普斯對此事「相當震驚」，事前完全不知道會發生這種事，還一直以為自己有非常幸福美滿的婚姻及家庭，他現在則「完全被摧毀了」。

友人指出，奧特姆是個完美妻子和母親，而且也是個非常有才華的女性，但是這段時間以來，她不斷向身邊朋友透露，夫妻間有些問題。

菲力普斯一家人。（資料照／TPG、達志影像）
菲力普斯一家人。（資料照／TPG、達志影像）

友人表示，哈利王子與梅根淡出王室、遠赴加拿大的決定，可能是加速女方下定決心離婚的關鍵，他們擔心，奧特姆可能想回加拿大重新展開新生活，就像哈利梅根一樣。

「讓我們擔心的是，奧特姆可能想搬回加拿大」，一名友人說，「也許她受哈利與梅根出走影響，又或許她以為『如果他們可以這樣做，那我也可以離開？』」外界相信，這對夫婦的2個女兒有加拿大雙重國籍身分，如果奧特姆最終回去加拿大，代表女兒們也可以在那定居。

據了解，這對夫婦之間應該沒有第三者。

英國《每日電訊報》（The Telegraph）報導，菲力普斯11日證實已經和妻子分開，這對夫妻發表共同聲明指出，分手是對2個女兒及兩人友情延續最好的方式，說明兩人經過數月討論，在心平氣和的狀況下決定離婚，夫妻將共享女兒的監護權。

《太陽報》引述資深王室消息來源指出，菲力普斯一直是女王及菲立普親王（Prince Philip）最愛的孫子，得知金孫婚姻觸礁，《每日電訊報》指出，女王對此事感到「憤怒」。尤其女王這一年來經歷多事之秋，先是菲立普親王出車禍，愛子安德魯王子（Prince Andrew）捲進性醜聞，孫子哈利與梅根又鬧出走，王室消息人士說，女王一定會想，「自己到底造了什麼孽，竟得到如此回報。」

菲力普斯2008年和加拿大籍妻子奧特姆結婚的畫面。（資料照／路透社）
菲力普斯2008年和加拿大籍妻子奧特姆結婚的畫面。（資料照／路透社）

菲力普斯是一名運動行銷顧問，奧特姆擔任管理顧問，兩人於2003年在加拿大相識，2008年結婚，他們育有2名可愛的女兒，分別是9歲的薩凡娜（Savannah）以及7歲的艾拉（Isla）。這對夫妻並未被賦予王室頭銜，他們也不用執行王室任務。

推銷陸牛奶 靠王室名號維生有前例

文章來源：ROYAL SPLIT Queen ‘upset’ as favourite grandson Peter Phillips separates from wife Autumn after 12 years of marriage

文章來源：Queen's grandson Peter Phillips confirms separation from wife of 12 years, saying it is best for their daughters

(中時電子報)

#英國王室 #女王 #伊麗莎白二世 #孫子 #菲力普斯 #離婚 #安妮公主 #梅根 #哈利王子