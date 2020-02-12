英國王室再爆震撼彈！女王伊麗莎白二世長孫、英國王位第15順位繼承人菲力普斯（Peter Phillips）驚傳被加拿大籍妻子要求離婚，不僅當事人震驚，據悉連女王都非常生氣，友人爆料，此事更和哈利、梅根出走王室有關。

英國《太陽報》（The Sun）10日披露，女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）獨生女安妮公主（Princess Anne）的42歲長子菲力普斯驚傳被離婚，他的41歲加拿大籍妻子奧特姆•菲力普斯（Autumn Phillips）要求結束2人長達12年的婚姻。

報導引述友人說法，指出菲力普斯對此事「相當震驚」，事前完全不知道會發生這種事，還一直以為自己有非常幸福美滿的婚姻及家庭，他現在則「完全被摧毀了」。

友人指出，奧特姆是個完美妻子和母親，而且也是個非常有才華的女性，但是這段時間以來，她不斷向身邊朋友透露，夫妻間有些問題。

菲力普斯一家人。（資料照／TPG、達志影像）

友人表示，哈利王子與梅根淡出王室、遠赴加拿大的決定，可能是加速女方下定決心離婚的關鍵，他們擔心，奧特姆可能想回加拿大重新展開新生活，就像哈利梅根一樣。

「讓我們擔心的是，奧特姆可能想搬回加拿大」，一名友人說，「也許她受哈利與梅根出走影響，又或許她以為『如果他們可以這樣做，那我也可以離開？』」外界相信，這對夫婦的2個女兒有加拿大雙重國籍身分，如果奧特姆最終回去加拿大，代表女兒們也可以在那定居。

據了解，這對夫婦之間應該沒有第三者。

英國《每日電訊報》（The Telegraph）報導，菲力普斯11日證實已經和妻子分開，這對夫妻發表共同聲明指出，分手是對2個女兒及兩人友情延續最好的方式，說明兩人經過數月討論，在心平氣和的狀況下決定離婚，夫妻將共享女兒的監護權。

《太陽報》引述資深王室消息來源指出，菲力普斯一直是女王及菲立普親王（Prince Philip）最愛的孫子，得知金孫婚姻觸礁，《每日電訊報》指出，女王對此事感到「憤怒」。尤其女王這一年來經歷多事之秋，先是菲立普親王出車禍，愛子安德魯王子（Prince Andrew）捲進性醜聞，孫子哈利與梅根又鬧出走，王室消息人士說，女王一定會想，「自己到底造了什麼孽，竟得到如此回報。」

菲力普斯2008年和加拿大籍妻子奧特姆結婚的畫面。（資料照／路透社）

菲力普斯是一名運動行銷顧問，奧特姆擔任管理顧問，兩人於2003年在加拿大相識，2008年結婚，他們育有2名可愛的女兒，分別是9歲的薩凡娜（Savannah）以及7歲的艾拉（Isla）。這對夫妻並未被賦予王室頭銜，他們也不用執行王室任務。

(中時電子報)