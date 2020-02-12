新冠肺炎持續延燒，加上陸美貿易戰負面影響仍未消退，大陸民營企業償還債務面臨極大壓力，國際評級機構惠譽中國企業研究部董事黃筱婷接受外媒訪問指出，預料今年會上調大陸民企債券違約率展望，至於會多高，還需要一段時間觀察。

據路透報導，黃筱婷表示，目前團隊正在統計即將到期短天期企業債券資料，由於今年地方政府對違約容忍度預料會提高，即便中國人民銀行可望適當降低基準存款利率，幫助困難企業渡過難關，但礙於銀行的資本適足率不宜大幅放水，債務違約率提高將難以抵擋。

黃筱婷指出，若加上新冠肺炎疫情衝擊，違約率將持續走高，是否會突破2％，現在不好說。2014年以來，大陸境內企業債務違約率持續攀升，當年僅5家陸企違約、違約率0.17％，金額就達到13億人民幣(55.78億元新台幣)，2019年飆升至53家，金額暴增至1116億人民幣(4788.57億元新台幣)，違約率達1.19％。

這些企業當中，民企占84%，主要是在信用緊縮下，北京當局已經容許次要企業違約，甚至也容許部分大陸國企債務違約。由於大陸地方政府對於債務違約容許提高，陸企債務問題將逐漸浮現，西王集團這兩日公告付息兌付日資金未能到位，就是山東政府無力提高支援，放任其債務違約。

不過，為了防止新冠肺炎疫情持續影響經濟活動，大陸財政部11日公告，為了「貫徹落實黨中央、國務院決策部署」，決定提前發放8480億人民幣(約3.63兆元新台幣) 地方政府債券限額，籌辦地方建設以及醫療所需資源。

(中時電子報)