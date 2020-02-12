黃暐瀚日前因為支持武漢專機上面載有陸配返台而屢遭網友批評，他今日在臉書堅持「說對的事」、「言我所信、無所畏懼」！

對於「武漢專機」上面到底什麼「成分比」？近日遭到網友批評的黃暐瀚指出，老人、小孩、慢性病、短期滯留，到底占比多少？湖北台辦有數據，我們陸委會這邊沒有明說。

身為台灣人，黃暐瀚說他當然相信自己的陸委會，但目前陸委會沒有「明說」這些247人的身份比例，到底是不是「七成都不符合優先資格」，陸委會不該沈默，陸委會應該要說。

黃暐瀚強調，他永遠只在乎是不是「說對的事」？不會在乎是否遭到批評。一萬個人說你好，你未必好；一萬人說你壞，你也不會因此變壞。事實基礎，才更重要。黃暐瀚表示，他會一直堅持「言我所信、無所畏懼」！

黃暐瀚坦承，10年、20年後回頭再看，他會很慶幸，在這個瘋狂的時刻，他仍願意說出不討喜，卻該說的話，越是激情、越要冷靜！

(中時電子報)