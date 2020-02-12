一名外送員預告將在2/12這一天隨機尻一發到餐點裡，讓網友看了被嚇壞。(圖/摘自靠北熊貓)

熊貓(foodpanda) 日前更改薪資結構，引起許多外送員不滿公司政策改變。近日，就有一名外送員預告將在2月12日做一件事，讓網友看了被嚇壞，直呼要報警了。

外送員不滿熊貓公告「薪資調整方案」，1月16日時已有外送員發起全台串聯大罷工；2月3日又發起「消極合作運動」。台灣美食外送司機產業工會籌備會10日再發起通知，指出2/12上午 10時將有135名外送員再度走上街頭進行遊行抗爭。

對此，有外送員就在臉書社團「靠北熊貓」發文指出：「2月12日熊貓全台大罷工，請各位民眾不要點餐，我可能會隨機X一發到餐點裡面，吃到的X到喔！」

PO文一曝光後馬上讓許多網友看傻了，「我已經直接報案了 警察一定查的到你」、「罷工針對公司，為何要整客人呢？」、「對便當跟飲料都能X你野生動物喔？」、「可以公佈你哪一區的嗎？我號召當地的人當天全點熊貓，看你能X幾次」、「這種言論一定要法辦」、「把自己的下限秀到極點了」。

(中時電子報)