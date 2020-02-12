南韓電子巨頭三星電子（Samsung）今（12）晨3點在美國舊金山舉行Galaxy UNPACKED發表會，一舉揭曉Galaxy S20系列共三款手機、Galaxy Z Flip可摺疊螢幕手機、Galaxy Buds+無線耳機等新品。以下將完整介紹Galaxy S20系列手機。

Galaxy Unpacked 2020 Live stream

三星Galaxy S20系列各領風騷 皆有5G版

在2019年手機產品線屆滿十年推出Galaxy S10系列後，跨入另一個十年，三星便不按牌理出牌，推出了Galaxy S20系列，名稱對比前代有著大幅度的跨越。Galaxy S20系列共有三款機種，分別是Galaxy S20、Galaxy S20+，以及Galaxy S20 Ultra。

根據三星針對台灣Galaxy S系列消費者的前測調查，消費者持續存有在低光源下想要拍出好照片、以及想提升手機變焦能力（或說想要讓手機照片在Zoom in放大後畫質更好）的需求。再加上今年Counterpoint Research調查，5G手機佔全球智慧手機出貨量的百分比將從2019年的1%提升到18%。因應上述市場與消費者的需求，三星便規劃推出了Galaxy S20系列手機。

Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+以及Galaxy S20分別搭載6.9吋、6.7吋以及6.2吋Dynamic AMOLED螢幕。（黃慧雯攝）

[Galaxy S20 Ultra]

Galaxy S20 Ultra搭載Galaxy S系列有史以來最大螢幕—6.9吋(Dynamic AMOLED)，螢幕畫素密度511 ppi，全球版本提供12GB/16GB RAM（LPDDR 5）、128/256/512GB ROM，台灣推出的版本（處理器、容量、機身顏色等）仍需等候三星台灣公佈。Galaxy S20 Ultra最高可支援1TB記憶卡，搭載5000mAh電池，支援45W快充（盒內標配25W充電器，要支援至45W快充需要另購配件）、15W無線充電，也支援無線電力分享（可以透過無線充電方式替其他支援設備充電，例如Galaxy Buds系列耳機）。

主相機是四鏡頭組合，是1億8百萬畫素廣角鏡頭（視野79度、f/1.8）、1200萬畫素超廣角鏡頭（視野120度、f/2.2），以及4800萬遠距鏡頭（f/3.5），以及一顆ToF景深鏡頭的組合，支援10倍混合光學變焦、最高100倍超高倍變焦，並搭載4000萬畫素（視野80度、f/2.2）自拍鏡頭。在Galaxy S20系列中，S20 Ultra獨具智慧相機系統，在光源不足的環境下，運用畫素九合一技術，可拍出1200萬畫素、亮度足夠的照片。

[Galaxy S20+以及Galaxy S20]

Galaxy S20+搭載6.7吋Dynamic AMOLED螢幕，畫素密度525ppi，全球版本提供8/12GB RAM(LPDDR 5)、128GB/512GB ROM，台灣推出的版本仍需等候三星台灣公佈。Galaxy S20+最高可支援1TB記憶卡擴充，搭載4500mAh電池，支援25W快充（盒內標配25W充電器）、無線閃充2.0，也支援無線電力分享。

主相機是四鏡頭組合，是6400畫素遠距鏡頭（視野76度、f/2.0）、1200萬畫素超廣角鏡頭（視野120度、f/2.2），以及1200萬廣角鏡頭（視野79度、f/1.8），以及一顆ToF景深鏡頭的組合，支援3倍混合光學變焦、最高30倍超高倍變焦，並搭載1000萬畫素（視野80度、f/2.2）自拍鏡頭。

Galaxy S20則搭載6.2吋Dyncmic AMOLED螢幕，全球版本提供8GB/12GB RAM(LPDDR 5)、128GB ROM，台灣推出的版本仍需等候三星台灣公佈。Galaxy S20最高可支援記憶卡擴充1TB，搭載4000mAh電池，支援25W快充（盒內標配25W充電器)，支援無線閃充2.0、無線電力分享。

主相機是三鏡頭組合，是是6400畫素遠距鏡頭（視野76度、f/2.0）、1200萬畫素超廣角鏡頭（視野120度、f/2.2），以及1200萬廣角鏡頭（視野79度、f/1.8）的組合，支援3倍混合光學變焦、最高30倍超高倍變焦，並搭載1000萬畫素（視野80度、f/2.2）自拍鏡頭。

Galaxy S20系列特色：

1.網路連線能力：提供4G，以及5G版本，皆支援雙卡。4G版是支援4G+4G SIM卡，5G版則是支援5G+4G SIM卡。網路連線能力方面可支援mmWave、Sub-6GHz頻段5G網路，在各地上市支援的規格要視與當地電信合作的內容而定。支援NSA非獨立組網與SA獨立組網，也支援DSS動態頻譜分享技術。此外，Galaxy S20系列皆支援至Wi-Fi 6。Galaxy S20系列是三星旗下首款支援5G SA技術的手機。

2.螢幕：Galaxy S20系列皆搭載Ｏ極限全螢幕設計（Infinity-O），也就是螢幕中央開孔（下置前置鏡頭）。S20 Ultra前鏡頭較前一代S10縮小29%、比Galaxy Note 10+縮小18%。螢幕比例都是20:9，螢幕占比Galaxy S20 Ultra為94.2%、S20+為93.7%、S20為93.2％（Galaxy S10+、S10螢幕占比則是92.4%、91.5%）。

3.螢幕：採用三星至今最頂級的Dynamin AMOLED 2x螢幕，比前一代減少18%藍光。通過HDR 10+認證，支援120Hz螢幕更新率（預設60Hz，要用120Hz更新率須在設定中調整），在遊戲中、上網刷新螢幕時，或是觀賞高速移動的影片，都能更為流暢。

4.音效：AKG專業調教雙喇叭，搭配杜比環繞音效（DOLBY ATMOS）

5.8K錄影：Galaxy S20皆支援最高[email protected]錄影格式。錄影時無時間限制，但一個檔案最大4GB。換句話說，超過4GB的連續錄影檔案會被自動存成不同的影片檔。觀賞8K影片時，可透過畫面左上角的快速截取圖標來產生3300萬畫素的照片（並非螢幕截圖）。

6.一鍵拍錄（Single Take）模式：Galaxy S20相機新增一鍵拍錄模式，切換後按下快門即可拍攝10秒片段。根據AI智慧運算，如果所拍的主體人數越多、動作幅度越大，則會自動生成不同格式的影片及照片（自動生成的照片類型包含AI最佳照片、超廣角、景深、AI濾鏡、智慧裁切的形式；影片類型則包含前進與後退效果、快轉效果、原始影片等內容，並會搭上配樂（可後製時更換）。生成的內容依照AI運算而定，至多一次生成10張照片、4段影片，至少則有2段影片）。

7.超穩定動態攝影：Galaxy S20系列的超穩定動態攝影功能，比Galaxy S10系列更為升級，穩定影片的效果更明顯。

8.Galaxy S20 Ultra是首款支援三星開發之Nona Binning技術的手機，支援超清晰夜拍功能。Galaxy S20系列則皆支援30種智慧場景辨識功能。

9.Galaxy S20系列視訊通話功能內建便與Google Duo整合，此外更有Galaxy獨家功能，可同時拍攝FHD影片，或是利用廣角鏡頭，讓更多人入鏡一起聊視訊電話，也可運用三星相機的AI Emoji功能。此外，藉由與Google之間的合作，Galaxy S20系列也成為繼Pixel 4系列之外，首款可支援Live Caption功能的手機，可以即時顯示影片中的字幕（應是僅支援英語，其他語言仍待開發）。

9.Quick Share：Galaxy S20系列內建Quick Share功能，在開啟後、其他三星手機設定為可見的模式下，可快速與其他三星手機檔案、影片等內容。

10.音樂分享：在具備藍牙連線功能的車內，可將設定一支S20系列手機為主要裝置（與車內藍牙配對），之後其他家人只需連線到這支手機，即可用自己的手機控制車內所播音樂（運用Wi-Fi Aware或Wi-Fi Direct），免去每一支手機都要各自與車輛藍牙配對的繁複步驟。

11.三星跟Spotify合作，透過跟Bixby Routines同步時程，可讓Spotify在特殊時刻推薦個人化歌單。例如：開車回家、起床時，播放出個人化推薦歌曲。

12.Galaxy S20全系列皆支援超聲波指紋感測技術，以及臉部辨識技術。此外，也可支援圖型鎖定、數字密碼等方式。

機身顏色選擇

全球版本中，Galaxy S20提供星空灰、晴空藍、晴空粉三色；Galaxy S20+則有星空灰、晴空藍、星空黑三色；Galaxy S20 Ultra 則有星空灰、星空黑兩色。台灣推出哪一種顏色，仍須等三星公布，預計在2020年3 月6日後陸續在各市場上市。三星在發表會中宣布，Galaxy S20 5G、Galaxy S20+ 5G 以及Galaxy S20 Ultra 5G從999美元、1199美元、1399美元起跳，同時針對Galaxy S10系列降價，S10e、S10、S10+起跳價下調到599美元、749美元以及849美元。

(中時電子報)