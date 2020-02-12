南韓電子巨頭三星電子（Samsung）今（12）日在美國舊金山舉行Galaxy UNPACKED發表會，一如外界預期，同步發表了Galaxy S20系列共三款手機，以及Galaxy Z Flip可摺疊螢幕手機、Galaxy Buds+無線耳機等新品。其中，Galaxy Z Flip是三星繼Galaxy Fold之推出的第二款可摺疊螢幕機種，備受矚目！

Galaxy Z Flip: Official Launch Film

Galaxy Z Flip折疊後更易攜帶

三星指出首款翻蓋式摺疊智慧型手機Galaxy Z Flip，是專為追求高檔、前衛，想要走在潮流尖端的消費者所設計。摺疊時呈現掌心尺寸，容易攜帶。展開時則可感受大螢幕的沉浸式觀賞體驗，並可依照消費者需求任意開闔不同角度進行拍照、直播等，打造不同以往的使用體驗。

Galaxy Z Flip 折疊後87.4 X 73.6 X 15.4/17.3 mm，展開後為167.3 X 73.6 X 6.9/7.2 mm。 正面搭載1.1吋快捷視窗，可觀看日期與時間、電量、接收訊息通知及控制音樂播放等功能。當在手機闔上的狀態下，點選快捷視窗的內容，在展開後，即會自動開啟該App。例如，折疊狀態下點選WhatsApp訊息，展開後便會自動開啟WhatsApp應用程式，不用費心尋找，優化體驗更直覺好用！展開時則為6.7吋21.9:9 Infinity-O O極限全螢幕（螢幕比例21.9:9）、採Dynamic AMOLED顯示螢幕。螢幕材質為超薄可摺式玻璃Ultra-Thin Glass（UTG），是三星首款採用超薄可摺疊玻璃的產品。

Galaxy Z Flip的機身設計，採用隱藏轉軸採用雙凸輪結構（dual CAM mechanism），維持小巧體積但設計精密，確保每次的開合操作，都能流暢。實際測試開合次數高達20萬次，以每日開闔100次計算，可使用5年。隱藏轉軸設計亦整合三星最新的抗塵技術，以微高度切割技術處理的尼龍纖維，來阻擋灰塵與污垢。支援無段式轉軸設計（不限制展開角度），除了完全展開使用，亦支援在特定角度範圍內，猶如筆電螢幕般維持展開的靜止狀態，使用者可將手機平穩放置桌上，進行不同角度免手持自拍，，也可用於直播分享料理過程，或是視訊通話等應用。

Galaxy Z Flip全機有3組鏡頭，主鏡頭為1200萬超廣角畫素（f/2.2）與1200萬畫素廣角鏡頭（f/1.8，支援OIS光學防手震）的組合。前置1000萬畫素自拍鏡頭。全球版本是採用高通Snapdragon 855+處理器，配備8GB記憶體（LPDDR 4x）與256GB儲存空間，內建3,300mAh容量電池。Galaxy Z Flip將推出頑美黑、頑美紫兩色，預計將於2月14日起於美國、韓國等12個特定地區上市，隨後亦將於特定地區推出金色版本。定價1380美元，約新台41800元。三星在發表會中指出，Galaxy Z Flip將內含YouTube Premium方案，台灣會不會也同步提供，需等候台灣三星確認。

使用上，Galaxy Z Flip在拍攝上可支援免手持自拍/直播、無段式角度自拍、快捷自拍（按壓音量按鍵）模式；展開下，支援分割畫面模式，可同時開啟兩個應用程式，並以分割畫面的方式呈現，提升多工效能。

研究機構Gartner看好2020 年全球手機市場可恢復成長，較 2019 年提升 1.2%。其中預計，摺疊手機將在2023 年佔高階手機市場 5%，數量總計3,000 萬支。三星首款摺疊機 Galaxy Fold自2019年推出後（有在台灣上市），於全球市場至今量已達40萬至50萬台。

Galaxy Z Flip Thom Browne聯名款。（摘自三星官網）

Galaxy Z Flip Thom Browne聯名款

在今日發表Galaxy Z Flip之際，三星也同步宣布與Thom Browne聯袂發表Galaxy Z Flip Thom Browne聯名款，讓藝術與科技激盪出不一樣的火花。聯名款鎖定勇於表達自我主張的族群，具備「礫石灰」Galaxy Z Flip限定配色，復刻Thom Browne伸展台上的經典不敗色系。該特別版本亦隨盒附贈客製設計的Galaxy Buds+和Galaxy Watch Active2。

Galaxy Z Flip Thom Browne聯名款具有全球首款搭載磨砂霧面質感設計的玻璃機身，觸感舒適，而灰色皮革手機殼設計則源自經典Longwing雕花鞋，中間則以Thom Browne 最具代表的品牌色系作為裝飾。開、關機時，螢幕將出現Thom Browne向中世紀辦公室美學致敬的標誌性三色條紋；而以古典字體呈現的應用程式圖示，則呼應Thom Browne元素的一致性；聲音提示如螢幕輸入鍵盤、類比電話鈴聲、大理石地板發出的踏步聲，為Galaxy Z Flip帶來獨特的音效配樂；最後，客製化的Thom Browne桌布，緊密串連起所有的使用體驗。

Galaxy Z Flip Thom Browne聯名款將以限量方式於特定市場推出，自2月14日起，將於Samsung.com、Thombrowne.com、Mr.Porter.com和Net-a-Porter.com開放預購，預計三月正式上市。本限定聯名款式，也將在2/12紐約時裝周中更完整的亮相。

(中時電子報)