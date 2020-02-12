南韓電子巨頭三星電子（Samsung）今（12）日在美國舊金山舉行Galaxy UNPACKED發表會，同場除宣布了Galaxy S20系列共三款手機、Galaxy Z Flip可摺疊螢幕手機外，也推出了Galaxy Buds無線耳機的升級版「Galaxy Buds+」，音質更為提升！

Galaxy Buds+真無線藍牙耳機承襲Galaxy Buds功能且再進化，充飽電可提供11小時連續播放音樂，搭配充電盒子則可額外再提供11小時電力，換言之整體一次充電可以提供22小時續航力，足夠一天所用。連續通話可達15小時。

採用AKG調校高低音雙動態揚聲器，聲音飽滿 更清晰。搭載創新降噪三麥克風、通話更清晰。支援藍牙5.0，搭配遊戲模式，可減少聲音延遲。另外也具有環境音量強化功能，讓使用者聆聽的同時，也能清楚接收周圍環境聲音。透過Sportify的合作，長按耳機即可快速啟用Spotif來聽音樂，不一定需要透過手機就可以聽音樂。

三星Galaxy Buds+無線耳機支援Qi無線充電，三星支援無線電力分享的Galaxy系列手機皆可為它充電 。（黃慧雯攝）

Galaxy Buds+可以在三星設備中快速切換，不需要再重複配對，可橫跨三星 ＧGaalxy 手機、TV、Galaxy Tab系列平板、Galaxy系列手機等。且稍晚也將可支援iOS平台，下載專屬應用程式後即可使用。

Galaxy Buds+支援Qi無線充電，收納盒內建無線充電功能，只要充電3分鐘，能為耳機注入1小時的電力。也可利用支援無線電力分享的手機（例如Galaxy S10系列、Galaxy Note 10+、Galaxy S20系列等），以無線電力分享方式為耳機充電。根據現場展示，共有水藍、黑色以及白色三種款式。

(中時電子報)