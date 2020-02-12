三星電子（Samsung）今日正式揭曉2020年旗下首款Android旗艦機—Gqlaxy S20系列，在螢幕尺寸、螢幕技術、相機功能等層面，對比前代全面升級，關心的你可在手機上市前一睹它們的真面目。。

三星Galaxy S20系系列共有三款機種，分別是Galaxy S20、Galaxy S20+，以及Galaxy S20 Ultra，分別搭載6.2吋、6.7吋以及6.9吋Dynamic AMOLED螢幕。

Galaxy S20星空灰款式機身照。（黃慧雯攝）
Galaxy S20星空灰款式機身照。（黃慧雯攝）
Galaxy S20提供星空灰、晴空藍、晴空粉三色。（黃慧雯攝）
Galaxy S20提供星空灰、晴空藍、晴空粉三色。（黃慧雯攝）
Galaxy S20星空灰款式機身照(正面與背面）。（黃慧雯攝）
Galaxy S20星空灰款式機身照(正面與背面）。（黃慧雯攝）
Galaxy S20星空灰款式機身照(左右側）。（黃慧雯攝）
Galaxy S20星空灰款式機身照(左右側）。（黃慧雯攝）
Galaxy S20星空灰款式機身照(上下側）。（黃慧雯攝）
Galaxy S20星空灰款式機身照(上下側）。（黃慧雯攝）
Galaxy S20星空灰款式機身照(主相機與O極限全螢幕）。（黃慧雯攝）
Galaxy S20星空灰款式機身照(主相機與O極限全螢幕）。（黃慧雯攝）
Galaxy S20+星空黑款式機身照。（黃慧雯攝）
Galaxy S20+星空黑款式機身照。（黃慧雯攝）
Galaxy S20+星空黑款式機身照(背面與主相機）。（黃慧雯攝）
Galaxy S20+星空黑款式機身照(背面與主相機）。（黃慧雯攝）
Galaxy S20+星空黑款式機身照(正面與O極限全螢幕）。（黃慧雯攝）
Galaxy S20+星空黑款式機身照(正面與O極限全螢幕）。（黃慧雯攝）
Galaxy S20+星空黑款式機身照(左右側）。（黃慧雯攝）
Galaxy S20+星空黑款式機身照(左右側）。（黃慧雯攝）
Galaxy S20+星空黑款式機身照(上下側）。（黃慧雯攝）
Galaxy S20+星空黑款式機身照(上下側）。（黃慧雯攝）

三款手機最主要的區別之處，除了記憶體、內存容量與機身顏色外，主要不同在於相機性能。Galaxy S20以及Galaxy S20+前相機規格相同（1000萬畫素），Galaxy S20 Ultra則是4000萬畫素前置鏡頭。Galaxy S20+以及Galaxy S20 Ultra主鏡頭都是四鏡組合，Galaxy S20則是三鏡頭；Galaxy S20以及S20+主鏡頭最高採用6400萬遠距鏡頭，Galaxy S20 Ultra則是唯一一款搭載1億8百萬畫素廣角鏡頭的機種。

Galaxy S20 Ultra星空灰款式機身照(主相機有標示支援100X超高倍變焦）。（黃慧雯攝）
Galaxy S20 Ultra星空灰款式機身照(主相機有標示支援100X超高倍變焦）。（黃慧雯攝）
Galaxy S20 Ultra星空灰款式機身照(正面與背面）。（黃慧雯攝）
Galaxy S20 Ultra星空灰款式機身照(正面與背面）。（黃慧雯攝）
Galaxy S20 Ultra星空灰款式機身照(左右側）。（黃慧雯攝）
Galaxy S20 Ultra星空灰款式機身照(左右側）。（黃慧雯攝）
Galaxy S20 Ultra星空灰款式機身照(上下側）。（黃慧雯攝）
Galaxy S20 Ultra星空灰款式機身照(上下側）。（黃慧雯攝）
Galaxy S20 Ultra星空灰款式機身照(主相機與O極限全螢幕）。（黃慧雯攝）
Galaxy S20 Ultra星空灰款式機身照(主相機與O極限全螢幕）。（黃慧雯攝）

Galaxy S20 Ultra支援最高100倍超高倍變焦，以及10倍混合變焦；Galaxy S20以及Galaxy S20+則是支援最高30倍超高倍變焦，以及3倍混合變焦。錄影上皆支援超穩定動態攝影（Super Steady）功能以及8K錄影功能（@30fps），並新增了一鍵拍錄功能。

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(中時電子報)

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