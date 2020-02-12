三星電子（Samsung）今日正式揭曉2020年旗下首款Android旗艦機—Gqlaxy S20系列，在螢幕尺寸、螢幕技術、相機功能等層面，對比前代全面升級，關心的你可在手機上市前一睹它們的真面目。。
三星Galaxy S20系系列共有三款機種，分別是Galaxy S20、Galaxy S20+，以及Galaxy S20 Ultra，分別搭載6.2吋、6.7吋以及6.9吋Dynamic AMOLED螢幕。
三款手機最主要的區別之處，除了記憶體、內存容量與機身顏色外，主要不同在於相機性能。Galaxy S20以及Galaxy S20+前相機規格相同（1000萬畫素），Galaxy S20 Ultra則是4000萬畫素前置鏡頭。Galaxy S20+以及Galaxy S20 Ultra主鏡頭都是四鏡組合，Galaxy S20則是三鏡頭；Galaxy S20以及S20+主鏡頭最高採用6400萬遠距鏡頭，Galaxy S20 Ultra則是唯一一款搭載1億8百萬畫素廣角鏡頭的機種。
Galaxy S20 Ultra支援最高100倍超高倍變焦，以及10倍混合變焦；Galaxy S20以及Galaxy S20+則是支援最高30倍超高倍變焦，以及3倍混合變焦。錄影上皆支援超穩定動態攝影（Super Steady）功能以及8K錄影功能（@30fps），並新增了一鍵拍錄功能。
(中時電子報)
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