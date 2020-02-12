世界衛生組織(WHO)2月11到12日邀請全球大約400名防疫專家，舉行新冠肺炎全球研究及創新閉門論壇。總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)周二早上在開幕典禮上致詞:「疫情對全球各地都造成了非常嚴重的威脅，各國應踴躍分享病毒樣本，才能加速研發藥物與疫苗。」

譚德塞當天下午即召開記者會，發表研討會的成果。新冠肺炎的英文名稱終於正式敲定，叫做「COVID-19」，他解釋CO代表冠狀(Corona)，VI代表病毒(virus)，D代表疾病(disease)，而19則是在2019年發現的。新冠肺炎是去年12月31日在大陸武漢首度獲得確認的新型冠狀病毒，中文俗稱武漢肺炎，而北京也已正名為「新冠肺炎」。

根據世界動物衛生組織和聯合國糧農組織的命名準則，疾病的名稱不能包含地理位置、動物物種、特定族群或個人，避免汙名化，但又需與疾病特性有關，方便識別。而新的名稱符合這些要素。

譚德塞呼籲正名的同時，更希望全球各國將新冠肺炎視為頭號公敵，團結並且採取一切的行動。除了使用地理圍堵的方式阻擋疫情的擴散，世衛也正在積極研發疫苗，預計第一批疫苗可望在18個月內備妥。「這是一場長期抗戰，我們需要更多武器。」

(中時電子報)