新冠肺炎自從去年底在大陸武漢爆發以來，已經感染了超過4萬2千人，造成超過1千人死亡，各項數字都超過了2002-2003年間的SARS。雖然99%的病例都出現在大陸地區，但病毒的擴散範圍和速度都超乎專家的預估，世衛在1月30日宣布新冠肺炎已構成「國際關注公共衛生緊急事件」。

新冠肺炎的疫情嚴峻，造成各國不斷祭出旅遊禁令，也因為越來越多航班取消，亞洲各地已有超過20場大型商展和研討會被迫取消或延期，經濟損失上看數十億美元。

世衛總幹事譚德塞表示:「我們對於新冠病毒的認識有限，必須仰賴各國繼續提供病毒樣本，才能研發疫苗和藥物。如果是對抗恐怖份子，我們都有周全的準備，但比起恐怖攻擊，新冠病毒對於政治、經濟和文化造成的威脅更大，我們需要將之視為頭號敵人，合力研發能與之對抗的武器。」

隨著超級傳播者的案例傳出，許多沒有大陸旅遊史的外國民眾也遭感染新冠病毒，譚德塞用「星火可以燎原」來比喻，認為全球的公共衛生安全確實已經受到極大的威脅，呼籲各國「必須醒過來」，一起對抗頭號敵人。

(中時電子報)