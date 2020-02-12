根據《路透社》的報導，即便新冠肺炎的疫情目前仍在不斷地擴大，全球已經超過4萬名病例，1千多人死亡，每天都還是有2到3千名新增病例產生，交易市場卻出乎意料的樂觀，分析師認為疫情很快就會到達高峰，美股和歐股指數本周二紛紛交出漂亮的數字。

專家分析，現在每天的新增病例數字已經逐步地下降，預估這個月底之前就會到達疫情的高峰，四月就會完全消失。隨之而來的就是大陸急欲重建經濟的內需市場，原物料和原油交易市場看好。

道瓊工業指數、S&P 500和那斯達克綜合指數都在2月11日衝上歷史新高，MSCI全球金融指數、歐洲STOXX 600指數、德國和加拿大等國的股市，也都陸續開出亮眼的數字。

市場分析師普遍看好這一波成長力道，認為會一直持續2020整個上半年。連帶影響的是，本週二金價下跌，美元也從幾個月來的高峰下修，美國投資人在看好疫情結束之後的經濟復甦，更願意投資亞洲和大陸的金融標的。

(中時電子報)