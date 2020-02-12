小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（12日）新聞重點。

【1】病毒比人聰明 學習共存很重要

新冠病毒短短幾個月傳遍全球，幾乎弄得天下大亂。最早投入冠狀病毒研究的中研院士賴明詔笑說，「人類必須學習如何與病毒和平共存，因為病毒比病毒學家聰明，總是超前一步。」

【2】疑糞管傳播 港社區感染 百人急撤

香港爆發疑似透過社區大樓排氣管傳播，感染新冠肺炎的個案。在10日確診的6宗個案當中，有一名62歲女子居住在青衣長康邨的康美樓，而上月30日同一棟大樓裡有另一名75歲男子也被列為確診個案，且兩人同座樓的單位編號（07室）。專家研判病毒可能是從排氣系統傳播，100多名居民也在11日凌晨連夜撤離。

【3】WHO會議 我專家線上參與

世界衛生組織（WHO）11日起在日內瓦舉行因應新型冠狀病毒（武漢肺炎）的全球論壇，WHO祕書長譚德塞在論壇開幕時警告說，疫情對全球各地構成「非常嚴重威脅」，他呼籲各界分享病毒樣本，加速研發藥物和疫苗，全球團結一致對抗「一個不會顧慮邊界或意識形態的共同敵人」。

【4】嚴德發 不讓敵機在頭上耀武揚威

針對近日大陸軍機進行遠海長航，國防部長嚴德發昨天代表三軍統帥蔡英文總統，慰勉空軍執行任務的傑出表現，並引述空軍烈士高志航名言，「身為中華民國空軍，我們不會讓敵機飛在頭上耀武揚威！」期許官兵持續保持高度警覺，堅守崗位，捍衛領空，確保國家安全。

【5】奉俊昊寫劇本醞釀2新作 摘金拚勁不息

《寄生上流》10日爭霸奧斯卡金像獎，新科金獎導演奉俊昊不但在台上致詞時感謝名導馬丁史柯西斯的啟發與昆丁塔倫提諾的支持，他隨後接受媒體訪問時，聊到在他學習拍攝電影的路上，受到非常多名導演的作品薰陶，他說：「除了韓國名導演金綺泳、日本名導今村昌平、黑澤清，另外還有許多亞洲的導演，如侯孝賢和楊德昌。」他表示自己大學時，都以一種研讀的態度看他們的電影，「我覺得若韓國也有這些電影，那真的很棒。」

(中時電子報)