精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(2月12日)的國際新聞重點。

【1】世衛專家論壇： 病毒新名稱反汙名化 18月內推出疫苗

世界衛生組織(WHO)2月11到12日邀請全球大約400名防疫專家，舉行新冠肺炎全球研究及創新閉門論壇。新冠肺炎的英文名稱終於正式敲定，叫做「COVID-19」，CO代表冠狀(Corona)，VI代表病毒(virus)，D代表疾病(disease)，而19則是在2019年發現的。

【2】世衛： 新冠病毒為頭號公敵 比恐攻更具威脅

新冠肺炎的疫情嚴峻，造成各國不斷祭出旅遊禁令，也因為越來越多航班取消，亞洲各地已有超過20場大型商展和研討會被迫取消或延期，經濟損失上看數十億美元。世衛總幹事譚德塞表示:「比起恐怖攻擊，新冠病毒對於政治、經濟和文化的威脅更大，我們需要將之視為頭號敵人，合力研發與之對抗的武器。」

【3】疫情已達高峰？ 市場樂觀 美股衝上歷史新高

即便新冠肺炎的疫情目前仍在不斷地擴大，全球已經超過4萬名病例，1千多人死亡，每天都還是有2到3千名新增病例產生，交易市場卻出乎意料的樂觀，分析師認為疫情很快就會到達高峰，美股和歐股指數本周二紛紛交出漂亮的數字。

【4】3月任務 女王要梅根哈利返英

梅根與夫婿哈利王子淡出英國王室，遠走加拿大後，過著光鮮而愜意的生活。不過，93歲的英國女王已發出密令，要他們3月帶著小寶貝亞契返回英國，出席王室年度盛事國協日（Commonwealth Day）慶典。

【5】梅根效應？金孫驚傳被離婚 英女王震怒

英國王室再爆震撼彈！女王伊麗莎白二世長孫、英國王位第15順位繼承人菲力普斯（Peter Phillips）驚傳被加拿大籍妻子要求離婚，不僅當事人震驚，據悉連女王都非常生氣，友人爆料，此事更和哈利、梅根出走王室有關。

(中時電子報)