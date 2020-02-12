國立屏東大學應用物理系已婚教授金自強，以成績加分、共同掛名期刊論文、幫忙寫推薦信申請研究所、利用科技部計畫拿經費當零用錢等手段，成功征服系內一名小他34歲的女大生彤彤，而金男為了怕戀情曝光，竟故意逼退碩士大弟子A君，還要他交出實驗室管理權。

本刊調查，金男的碩士大弟子A君，大學起就開始拜入金男門下，唸碩士後負責管理「標準光源實驗室」雜務，原預計前年可望順利取得碩士，但金男多次向A君暗示要他多照顧彤彤，「以後讓她主導實驗室的機器運用，因為這是百年難得一見的奇才，以後要多讓她一點。」

金男與彤彤年紀相差34歲，旁人笑稱根本是爸爸帶女兒。（圖／張文玠攝）

A君聞訊也不敢多說什麼，後來金男不斷開始亂挑A君小毛病，最後竟以A君外務太多的理由，主動要求A君更換指導教授及研究題目。

起初A君不肯，但A君知道早已失去被關愛的眼神，最後迫於無奈，向系主任許華書投訴，而系主任早已知道金男與彤彤的醜事，但因為不想介入，只好讓這把不倫惡火繼續延燒。

最後，A君無奈離開，並請系上助教幫忙打包清點物品，系上學弟妹看到此景，紛紛為他抱屈，在LINE群組上大肆撻伐金男惡行，因為大家都了解，指導教授一旦換人，意味著要重新找新題目，連即將到手的學位也飛了，系主任不得已接手金男的爛攤子，幫助A君重新找尋適合的教授。

A君向本刊表示，自從他被金老師逐出師門後，就不想再過問任何事情，雖然現在還沒拿到學位，但生活過得相當知足。「這是一段我不願回憶起的事情，我也多次向心理諮商師求助，現在只要提到相關人事物或是踏入熟悉的環境，都會再次造成我心裡嚴重的創傷！」

本刊致電金男，起初他斥責不倫戀傳聞，更要找記者當面對質，還向劉英偉抱怨是本刊胡亂指控，但後來聽校方說有影片流出，金男聽聞後似乎感到心虛，原本跟記者約好見面也食言，記者發詢問簡訊也都已讀不回，只傳訊告知取消見面並委由律師處理，而律師致電記者要求「談判」，並揚言若不從就依妨害名譽罪提出告訴，處理態度讓人不敢恭維。

金男與彤彤年紀相差34歲，旁人笑稱根本是爸爸帶女兒。（圖／讀者提供）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)