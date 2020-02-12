已婚的屏東大學應用物理系教授金自強以幫女大生彤彤共同掛名期刊論文、協助申請科技部計畫研究經費當零用錢等手段，進而跟女學生交往，但這樁不倫戀醜聞，早在校內傳開，高層卻裝死不處理，校方上周四更拿到科技部百萬經費舉辦全國物理年會，根本是貽笑大方。

據了解，金男已變成校方的燙手山芋，沒人要處理，因為屏東大學主辦這次全國物理年會，明知彤彤掛名的期刊論文有瑕疵，仍公開在攤位的海報上供人討論。

屏東大學行政副校長劉英偉說，「我不認識金教授也沒聽過他納妾傳聞」。但諷刺的是，學校的官網上，劉英偉與金男卻是同系教師。至於金男是否要續任教師？劉英偉一度沉默不發一語，只表示等新聞出刊後再進行處理，態度相當消極。

該校應用物理系系主任許華書則強調，A君被撤換一事，完全是A君希望鑽研天文專業，「與不倫戀毫無關聯」，至於對金男的醜事是否知情，卻顧左右而言他，只表示「金男對女學生太過照顧。」

教育部學生事務及特殊教育司性輔科長謝昌運表示，教師在執行教學等相關業務的時候，只要涉及性或性別方面問題，就不得發展有違專業倫理的關係，「金教授的狀況，根本就不適任擔任教職。」

本刊致電金男，起初他斥責不倫戀傳聞，更要找記者當面對質，還向劉英偉抱怨是本刊胡亂指控，但後來聽校方說有影片流出，金男聽聞後似乎感到心虛，原本跟記者約好見面也食言，記者發詢問簡訊也都已讀不回，只傳訊告知取消見面並委由律師處理，而律師致電記者要求「談判」，並揚言若不從就依妨害名譽罪提出告訴，處理態度讓人不敢恭維。

國立屏東大學醜事一籮筐，驚爆師生不倫戀。（圖／張文玠攝）

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(中時電子報)