國立屏東大學應用物理系教授金自強與系內學生彤彤大談不倫師生戀，甚至不避諱的帶彤彤到教授宿舍過夜，還被校內同事戲稱女大生為「入門女弟子」，兩人有如父女般的「師生戀」全校皆知，金男聽聞此事後，氣憤的打電話給記者要求對質，但後來得知親密影片曝光後，心虛的放鳥記者，連簡訊也已讀不回，只回應一切讓律師處理，並揚言要告本刊妨害名譽。

本刊調查，金男已婚育有1子，他曾是國立成功大學博士後研究員，在屏大應用物理系上聲望相當高，僅花4年就升上正教授，前年還曾差點當上系主任，而金妻在多年前早已和小孩移居加拿大，據悉金妻也知道丈夫的不倫戀情，但礙於經濟來源都仰賴丈夫，人又在國外，所以只能睜1隻眼閉1隻眼。

兩人狀似親暱情侶，這段師生不倫戀早已傳遍全校。（圖／讀者提供）

而22歲的彤彤目前大四，長相清新可人，老家在台中大里經營早餐店，家境平凡小康，她從小就獨立自主，為了不讓家裡造成經濟負擔，一心以國立大學為目標，考上屏東大學之後，白天課業雖忙得焦頭爛額，晚上還四處兼家教賺學費，成績只維持中上，是學弟妹眼中品學兼優的代表。

中山醫學院身心科主任李俊德表示，金男與彤彤的關係是上對下，加上成績掌握在教授手上，可能是金男利用權勢資源讓彤彤內心感到崇拜感，時間久了才產生不倫戀，雖這非疾病但在社會道德上不被接受，建議民眾若遇類似或被強迫的情事，應儘速求助醫師治療。

本刊致電金男，起初他斥責不倫戀傳聞，更要找記者當面對質，還向劉英偉抱怨是本刊胡亂指控，但後來聽校方說有影片流出，金男聽聞後似乎感到心虛，原本跟記者約好見面也食言，記者發詢問簡訊也都已讀不回，只傳訊告知取消見面並委由律師處理，而律師致電記者要求「談判」，並揚言若不從就依妨害名譽罪提出告訴，處理態度讓人不敢恭維。

金男深夜帶彤彤打籃球傳情，最後一起上車離開。（圖／讀者提供）

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(中時電子報)