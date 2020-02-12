受到新型冠狀病毒影響，中國這個疫情爆發地成了確診案例、死亡人數最多的國家，但在這個時候，卻有名住在日本的中國人暗中搜刮口罩想發災難財，不僅把當地所有口罩都搶光，還厚臉皮地要求診所朋友提供10箱口罩！整起事件被揭露後，讓網友們相當憤怒。

微信公眾號「東京新青年」日前發文痛斥這名中國人，由於她是一名醫療業務，因此和當地診所有一定的交情，當武漢肺炎疫情爆發後，她便和某間診所求情，謊稱「想送口罩給在中國的親朋好友」，拜託醫生送她10箱口罩；儘管當地診所醫療物資短缺，就連民眾都搶不到口罩，但對方還是硬擠出5箱讓她帶走。

拿到口罩後，這名女業務先是囂張地稱自己從醫生那騙到5箱口罩，接著在微信發文：「我也真不容易，為了給國內朋友給一點醫療口罩，中午都請醫院院長吃飯，但願不要辜負我這頓烤肉啊。」原以為她要將口罩送給有需要的人，但她隨後又在底下附註說明，表示若要口罩請留下所需數量，還說數量有限，想大量「購買」的人要先等一下；事後她更曬出自己靠轉賣口罩所賺到的2000萬日幣。

最後，女業務表示，以後再也不跟日本人去搶口罩了，「有過我足跡的地方，基本空了貨架，我今天決定了，明天開始不跟日本人搶口罩，因為京都已經沒有了。」她甚至要大家別將這件事公開，「雖然我讓國內同胞開心了，可是讓日本人傷心絕望，他們知道我是罪魁禍首會在我家門口堵我的。」

整起事件遭揭露後，「東京新青年」心寒地說：「但願當這位女士背著LV包包比出剪刀手的時候，還能想到自己的快樂是建立在多少買不到口罩，或不得不高價買口罩的人的痛苦之上的，也就足夠了。」

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(中時電子報)