「柯Ｐ在大選期間曾說過，蔡英文當選後對他是不會手下留情的。」台北市議員陳建銘表示，現在看來，柯文哲的預言正在實現中。陳建銘認為，為了讓防疫政策更周延，在野黨就是要針對缺失提出不同意見與看法，但執政者及其附屬機關，還有網路支持者不理性的態度，讓人難以接受。「17年前ＳＡＲＳ爆發時，也是民進黨執政，時任台北市長的馬英九提出很多批判，當時政府能聽取建言去做修正，讓政策更完整；現在民進黨國會席次過半，卻變成一言堂，讓在野黨發表意見動輒得咎，飽受網軍、官員及民代的攻擊。」

「民進黨不可能不打你，因為柯Ｐ就是最大的絆腳石！」一位民眾黨人士說，長期以來柯文哲就是綠營最大的目標，從選前到現在都是如此，整個黑韓產業鏈也都轉移到柯文哲身上，民眾黨早就認清這個事實。該人士坦言，以他與柯文哲長期相處的經驗看來，柯說出隔離安置所時，不可能是經過算計，單純是因為記者詢問才脫口而出，但中央卻見縫插針，還揚言要法辦。

同為醫師的陳宜民緩頰說，柯文哲是醫生，又是執行防疫政策的首都市長，難免與中央防疫政策不完全一致，何況武漢肺炎新型冠狀病毒許多細節仍有待研究，尚未有標準答案，面對縣市長的防疫作為與中央不同調，中央不妨站在尊重的立場上多溝通，將有助於提高防疫成效，而不是一找到破口就狂打。

至於柯文哲與執政當局戴不戴口罩的論戰，陳宜民指出，面對民眾恐慌疫情蔓延而瘋搶口罩，台灣做為口罩進口國，醫護人員絕對應該優先配給，能夠提供給一般民眾的口罩數量自然不足，既然現實狀況是民眾每周只能買到2個口罩，那麼防疫決策單位應該教導民眾「如何讓現有2個口罩撐完一周」，而不是一味地說「現在還沒有社區感染，所以不必戴口罩」，持續高喊「不要全面戴口罩」的宣導，未必有利於防疫。

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(中時電子報)