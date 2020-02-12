「身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲擅長跟著社會風向，變換各種身分，針對議題做不同反應，幾度引發爭議，就是玩過頭了。」一位民進黨人士說，柯文哲竟忘記自己是公家機關首長，遇到防疫危急狀況，有很多管道可以向指揮中心反應，而不是放馬後炮。

民進黨人士說，防疫期間視同作戰，這次又是2級的防疫狀況，許多情資、物資、人力、各地醫療院所疾病處置，都進入高度管制階段，法律有明定這是中央權責，更是中央政府必須完全負責！

對於該不該揭露隔離地點，該名民進黨人士強調，確實沒有標準答案，世界各國依各自狀況，有不同作法可供參考，但柯文哲卻企圖行銷自己，用「公開透明」這種道德詞彙來批評政府，並覺得自己的「公開透明」適用於口罩管制。「柯的這種論調，除了維護自己政治利益之外，對疫情沒有實質幫助。」

在隔離所事件後，柯文哲似乎感受到民進黨與中央防疫政策的搭配「巧妙」，他的發言漸趨謹慎，對於中央政府的「建議」轉為保守，畢竟現階段武漢疫情正在風頭上，唯有韜光養晦，先避過綠營黨政合擊，柯文哲才可能徐圖政治疆域。

(中時電子報)