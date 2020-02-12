剛請辭2個節目的「麻辣天后」利菁，靠著投資房地產與日本民宿事業照樣爽爽賺。但「武漢肺炎」肆虐，全世界各行各業都受到影響，過去利菁的民宿在訂房網上，總是整頁「紅通通」（客滿），近期竟變成一片綠（空房），看來投資女王遇上全球疫情也是沒轍。

新型冠狀病毒引起的「武漢肺炎」，搞得全球人心惶惶，自然也重創旅遊業。根據旅行業者表示，現在亞洲各國住宿都受到影響，這陣子已有不少退訂，去大陸幾乎都可以辦理退費，日本等其他國家就要看個別規定，「有不少飯店民宿業者都調降價格，看得出急於爭取客人。」

利菁在日本東京經營的二間民宿，向來都要提前三個月預定，才有機會入住；今年農曆春節她前往日本，僅表示當地早已陷入「一罩難求」的口罩荒，未提及自己的民宿生意是否被波及。

據悉，農曆春節後，日本旅遊會進入一小波低潮，到三月櫻花季至四月的清明假期，又進入旅遊旺季。但至截稿前，本刊記者觀察利菁的民宿訂房網站，發現從二月十七日到三月八日止，只有三天有人訂房，這是過去從未發生過的景象，相信對投資眼光向來精準的利菁來說，也是意想不到。

利菁的民宿從2月17日到3月8日訂房率不佳，只有3天已出租。（圖／翻攝自網路）

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(中時電子報)