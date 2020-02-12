過去利菁擔任購物專家期間，對房地產只敢「遠觀」，二○○一年才開始看屋。二○○二年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）讓全球淪陷，房地產市場也陷入低迷，一年後利菁逢低進場，才開啟房產投資之路；到了二○一一年，她以新台幣二．五億元，買下東京都品川區一百八十八坪的商辦大樓，展開她的日本房產投資版圖。

二○一五年五月，利菁又在東京新宿百人町的「DOMO民宿」，買下二間編號為二○四、二○五的全新套房，各約十多坪大，格局為二房一廳一衛一廚，每晚住房價格為新台幣六千五百至七千四百元。因為是少見的四人房，很適合全家一同入住，加上位於大久保通，步行到歌舞伎町只要五分鐘，因此該民宿的房間一直很搶手。

利菁的民宿之所以受歡迎，除了房型和地段都很理想，個性阿莎力的她，有時也會接受小幅殺價，因為她認為房子空著租不出去也不好，有人住才有人氣，所以在訂房網站上總是客滿的狀態。

經常往返日本的利菁，對當地房地產有相當程度的了解。（圖／翻攝自利菁臉書）

據了解，利菁當初以每坪新台幣一百三十萬元入手，二間民宿套房共斥資約新台幣二千六百萬元；當年日本中古屋一坪才新台幣五十多萬元，但利菁買的套房是全新的，就算之後不想租，也能把二間打通變成自住宅，且她很有遠見地看到二○二○年東京奧運的商機，所以雖然買得貴了點，還是很划算。

算一算，利菁在日本的三間房產，總值高達約新台幣三億元；她的二間民宿套房若天天滿房，一年可進帳新台幣約四百八十萬元以上。據查，歌手姜育恆和中醫師吳明珠也有在該棟民宿置產。

妙的是，每年會飛到日本好幾趟的利菁，因為自家民宿總是一房難求，身為老闆娘的她想住還住不到，反倒是好友李明川手腳快，比她搶先訂房入住。利菁直到去年十一月，才第一次住進自己的民宿，愛吃和牛的她還會買一堆肉，帶回民宿料理，讓她不禁大讚自己的民宿「好有家的感覺」。

菁的民宿位於日本東京，交通便利且有專人管理。（圖／翻攝自利菁臉書）

以前利菁出國，因為對民宿不熟悉，擔心會被騙，所以都住在飯店，後來由於自己經營民宿，出國前便會上網訂民宿。不過，去年她到美國前發現一個狀況，許多民宿的房東規矩頗多，除了晚上十點後不能喧嘩，也不准拍照、錄影，當然更不可能開趴或邀朋友來聚會，因為每增加一個人，就要多付幾百元美金，讓身為民宿老闆娘的她也忍不住說「有夠嚴格」。

菁的民宿位於日本東京，交通便利且有專人管理。（圖／翻攝自利菁臉書）

但利菁坦言，自家民宿的大小事都有專業團隊管理，她完全能理解房東的心情，如果換成是自己管理，她也會嚴格禁止房客在屋內抽菸，因為味道太重，又容易發生危險。

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(中時電子報)