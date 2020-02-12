國立屏東大學應用物理系已婚教授金自強為了照顧自己的學生女友彤彤，竟把自己的論文交給彤彤使用，還共同掛名2篇期刊文章，發表於今年的「全國物理年會」，更拿科技部計畫1年4萬8千元的經費，給彤彤當零用錢，將所有寵愛都給她。

2月6日上午，包括中研院等超過五百位全國優秀的物理人才齊聚國立屏東大學，為的就是參加「全國物理年會」，而該校的應用物理系教授金自強（56歲）也在其中，金男是系內理論派的權威，更是國家級同步輻射研究中心助理研究員，從學校官網上不難發現研究成果相當豐富，無論是期刊論文、會議報告或國科會計畫，都有他精采的專業身影。

但事實上，金男除了是物理專業外，真正厲害的是他充分利用教學上的優勢，運用各種資源成功追求他系內的女學生，成了他的小妾。

本刊調查，該名女大生彤彤（22歲），就讀大一時曾修過金男的學分，當時金男就對彤彤產生愛戀，曾公開在課堂上讚許彤彤人長得漂亮又聰明，彤彤升上大2後，繼續修習金男所開的課，彤彤的活潑跟聰穎，讓金男心動不已。

而家住台中的彤彤平日生活相當勤儉，因屏東往返家裡的車費昂貴，所以鮮少回鄉與家人團圓，熬夜唸書也常以泡麵果腹，沒想到金男發現此一弱點，遂以討論課業為由，一開始先約她在物理系研究室研習，等用餐時間一到，就藉機邀約彤彤到餐廳吃飯，彤彤本來覺得有些尷尬，刻意保持師生距離，但教授「開金口」只能乖乖配合。

知情友人阿安（化名）指出，系上同學都知道彤彤成績本來就很不錯，但她只要有上過金男的課，學期成績必定名列前茅，有了金男的加持，彤彤在大2及大3下學期各拿到書卷獎。

金男為了讓彤彤投對她死心塌地，還把自己發表過的研究成果拿給彤彤使用，協助她輕鬆取得108學年度的科技部計畫補助，阿安說，「這種超級補的研究計畫，除了加倍努力還要老師的力挺，但她（彤彤）卻能輕鬆拿到」。

對於金男公器私用把學生當小妾一事，私立崇右影藝科技大學副校長高哲翰痛批，「這種教育界的敗類，根本不適任老師」他直言在權力不對等的情況下，利用打成績的威權力量，讓學生心生懼怕進而交往，「簡直天地所不能忍，不該繼續任教。」

本刊致電金男，起初他斥責不倫戀傳聞，更要找記者當面對質，還向劉英偉抱怨是本刊胡亂指控，但後來聽校方說有影片流出，金男聽聞後似乎感到心虛，原本跟記者約好見面也食言，記者發詢問簡訊也都已讀不回，只傳訊告知取消見面並委由律師處理，而律師致電記者要求「談判」，並揚言若不從就依妨害名譽罪提出告訴，處理態度讓人不敢恭維。

屏大官網上的「科技部大專生研究計畫」，其中一個就是金男「輔導」彤彤的名單。（圖／讀者提供）

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(中時電子報)