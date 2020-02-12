已婚的國立屏東大學應用物理系教授金自強利用妻小長期旅居國外的機會，竟以成績加分等手段與系內的女大生彤彤交往，金男甚至不避諱的帶彤彤到教授宿舍過夜，還被看到此事的校內同事戲稱女大生為「入門女弟子」，兩人有如父女般的「師生戀」搞到全校皆知。

本刊調查，金男為了就近照顧彤彤的生活，無懼眾目睽睽，經常與彤彤相偕回到學校民生校區後方的「師範清境大樓」金男的宿舍，同樓層的學校住宿師生看到都為之驚訝，當看見彤彤踏進金男家門時，在背後都戲稱彤彤是金男的「入門女弟子」。

知情人士阿安表示，有次他去高雄市三民區的家樂福賣場，恰巧撞見金教授跟彤彤在手扶梯內，猶如熱戀情侶般親暱，金男竟毫不避諱的把右手放在彤彤腰間，彤彤還用手整理金男的「褲頭」，兩人最後一路牽手到餐廳吃飯。「不知情的路人看到還可能以為是爸爸帶女兒逛街。」

知情人士阿安說，兩人依偎在手扶梯時，金男更大膽把手放在女方的小蠻腰上。（圖／張文玠攝）

去年5月，兩人也被發現在屏東高中旁的廣興公園深夜幽會，金男為了展現大叔的強健體魄，藉著打籃球運動培養感情，更不顧他人眼光，大方緊握著彤彤的嫩手有說有笑，兩人最後上了金男的座車離去。

中山醫學院身心科主任李俊德表示，金男與彤彤的關係是上對下，加上成績掌握在教授手上，可能是金男利用權勢資源讓彤彤內心感到崇拜感，時間久了才產生不倫戀，雖這非疾病但在社會道德上不被接受，建議民眾若遇類似或被強迫的情事，應儘速求助醫師治療。

本刊致電金男，起初他斥責不倫戀傳聞，更要找記者當面對質，還向劉英偉抱怨是本刊胡亂指控，但後來聽校方說有影片流出，金男聽聞後似乎感到心虛，原本跟記者約好見面也食言，記者發詢問簡訊也都已讀不回，只傳訊告知取消見面並委由律師處理，而律師致電記者要求「談判」，並揚言若不從就依妨害名譽罪提出告訴，處理態度讓人不敢恭維。

金男所住的師範清境大樓被當作「金屋藏嬌」的地點，就位在屏大校園正後方。（圖／張文玠攝）

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(中時電子報)