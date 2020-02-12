新冠肺炎疫情蔓延，政府6日祭出實名制登記，民眾依健保卡採分流購買，7天內只能買2片，希望能有效控管口罩數量。最新民調出爐，對於口罩實名制，仍有近半數的民眾因買不到口罩恐慌。

口罩實名制實施以來，亂象不斷，像是新北市400萬人口，特約藥局僅約1150家，平均每日只有2.8%成人可買到口罩，上午8點發放號碼牌，凌晨4點就有民眾出門排隊。其他地區也傳出因排隊發生糾紛，購買秩序混亂等問題。

全台鬧口罩荒，根據《ETtoday新聞雲》調查，2月5日至10日，「是否因為買不到口罩而恐慌？」有46.5%的人感到恐慌，其中包含有點恐慌32.1%，非常恐慌14.5%。

另外有35.4%的人不太恐慌，16.8%的民眾非常不恐慌，1.2%的人不知道或沒意見。

而對於「口罩實名制購買的看法」，有38.2%的人非常認同，31.4%還算認同，15.8%不太認同，10.8%非常不認同，3.9%不知道或沒意見。

(中時電子報)