創意(3443)2019年受到比特幣業務減少、貿易戰等地緣風險，全年營收減少20%、淨利年減少35.9%，每股賺4.37元，首季為產業淡季，創意預估營收呈雙位數減少，毛利率、營益率亦將減少，展望2020年，創意總經理陳超乾表示，預期半導體排除記憶體市場恢復成長8%，展望和台積電相同，主要動能為來自高速運算、AI(人工智慧)以及網路運算，整體來說，預期「溫和樂觀」，投入多年的先進製程也會陸續開始貢獻營收。

創意去年第四季營收32.97億元、季增加35.9%，單季毛利率32.8%，相較去年第三季減少1.3個百分點，營益率10.4%，相較去年第三季減少5.5%百分點，單季淨利2.75億，季增加170%，單季每股獲利2.06元。

創意2019年累計營收107.1億元、年減少20.4%，全年毛利率33%，相較2018年增加4.2個百分點，營益率6.5%，相較2018年減少1.6個百分點，全年淨利6.33億元，年減少35.9%，全年每股賺4.37元。

創意2019年營收減少20%，主要是因為NRE(委託設計)、Turnkey(量產)營收皆減少，若扣除比特幣業務，整體營收則成長2%，毛利率增加因專案設計量增加，創意也持續投入高階製程，預計2020年將開始看到營收貢獻，且2021年新訂單開始放量。

展望第一季，為傳統淡季，陳超乾表示，單季營收預計雙位數減少，其中量產營收為個位數下滑，主要因消費性產品季節性調整，NRE營收則為兩位數下滑，毛利率及營益率也將下滑。

就2020年來說，陳超乾表示，預期半導體排除記憶體市場恢復成長8%，展望和台積電(2330)相同，主要動能為來自高速運算、AI(人工智慧)以及網路運算，創意展望「溫和樂觀」，長期合作客戶持續下單，AI等新案件開始量產，新Tape-out量並無成長，惟高階製程複雜度高，大客戶比重增加；所謂的Tape-out是指IC設計的最後步驟，也就是送交至製造。

隨著AI、Machine learning(機器學習)的趨勢升溫，陳超乾表示，預計ASIC(客制晶片)將取代GPU市佔，佔比很快突破10%，創意目前已有3-4個AI案子進入量產或小量投片，國際大型客戶預計2020年底或2021年開始量產，均採用台積電(2330)7奈米、5奈米製程，目前Machine learning有3個案件Tape-out,AI部分則有6個案子。

(時報資訊)