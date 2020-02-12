達標了！罷韓團體宣布：二階段連署書已達法定門檻

罷韓行動在高雄正如火如荼地執行中，就在昨天晚上，罷韓團體wecare高雄就在臉書上宣布，罷韓連署正式突破第二階段的門檻23萬份，並表示將繼續努力，往30萬的保險門檻邁進。

wecare高雄表示，截止至昨晚收工，罷韓第二階段的連署書數量已經超過了23萬份，來到230,753份，感謝每一位走入高雄各處、深入社區的志工夥伴，不畏風寒、不怕韓粉，為了信念勇敢前行；而儘管已達法定門檻，但是為了面對嚴峻的審核剔除，連署將會繼續，目標是讓連署數超過30萬，要讓罷免二階段穩穩地通過！

貼文一出讓罷韓支持者振奮人心，直呼「高雄人真的好棒棒，大家繼續加油達標」、「高雄鄉親罷起來」、「我們高雄人，一起加油」、「高雄人加油！光復高雄」、「罷免韓國魚。要成功，扼止韓粉爲非做歹」、「要多留有可能被退的份，多十萬份當底線」、「高雄人真的猛！」

(中時電子報)