潮州火車站自鐵路高架化後，外觀現代感十足，但仍令人難忘它為潮州帶來的百年風華，如今舊站體雖不復在，但鎮公所依舊選擇在22日它百歲生日時，帶領鎮民300人搭乘專屬列車前往台鐵潮州基地「陽光小站」歡慶啟用百年，一同細數過去、展望未來。

潮州鎮公所指出，講到百年驛站，浮在民眾腦海中的多是古色古香的日式站體，與潮州站現代化的外觀似乎有點違和，不過在地潮州人都知道，百年來潮州車站對地方的影響有多大，潮州正是因為便利的交通，才得以發展成大鎮。

「百年驛站，看見未來。」公所說，22日就是潮州火車站的百歲生日，雖然沒有舊站體突顯歲月痕跡，但現代化的建物正是潮州展望未來的指標，因此當天特與台鐵協商，有部列車將於早上10點22分開進潮州，屆時將帶領鎮民300人搭乘這部列車再開進陽光小站，歡慶潮州站啟用百年。

公所強調，潮州站啟用百年是大事，所以歡慶活動不只有到陽光小站、了解台鐵的營運作業，後續還會在潮州日式歷史建築文化園區展開一系列展覽，月底會有攝影展，接著有產業展、台鐵文物展等，讓大家看見潮州如何在交通發達的助功下，發展成人口數僅次於屏東市的第2大鎮。

(中時 )